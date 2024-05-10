Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру: данные Dim. ria по областям — Finance.ua

Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру: данные Dim. ria по областям Сегодня 09:02 — Недвижимость

Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру: данные Dim. ria по областям

Стоимость аренды жилья в Киеве за месяц уменьшилась на 3%, а в Закарпатской области — на 28%. В то же время, за год цены выросли почти во всех областях.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра украинского маркетплейса Dim.ria

По состоянию на апрель 2024 года предложение аренды уменьшилось в Черниговской, Полтавской и Закарпатской областях.

За год в Волынской области на 50% увеличилось количество объявлений. Во Львовской области этот показатель составил 41%.

Инфографика: Dim. ria

В апреле 2024 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 17 348 грн, а в области — 9 976 грн.

«По сравнению с мартом 2024 года стоимость жилья в Киеве уменьшилась на 3%. Аналитики определили, что в Закарпатской области средняя цена на однокомнатное жилье упала на 28% к марту 2024 года и на 3% в течение года», — говорят аналитики Dim.ria.

Инфографика: Dim. ria

Где снять однокомнатную квартиру дороже всего:

Киев — 17 348 грн (-3%);

Львовская область — 14 540 грн (+2%);

Днепропетровская — 14 117 грн (+5%);

Полтавская — 13 738 грн (+25%);

Винницкая — 12 468 грн (+2%).

Где снять однокомнатную квартиру дешевле всего:

Херсонская область — 3 071 грн (-10%);

Сумская — 4 510 грн (+5%);

Харьковская — 5 963 грн (- 0,4%);

Николаевская — 6 612 грн (+7%);

Черновицкая — 6 682 грн (- 0,3%).

За год стоимость аренды однокомнатной квартиры увеличилась почти во всех областях. Больше всего в Черниговской области — 83%, Полтавской — 62% и Сумской — 61%.

Инфографика: Dim. ria

Напомним, рынок аренды жилья стабилизировался в последние полгода, цены уже не колеблются. Но первое, что влияет на рынок аренды — это миграционные процессы.

Ранее ЛУН исследовал свежий анализ от HousingAnywhere. Такие города как Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен и Утрехт, постоянно входят в топ-10 по стоимости квартир, комнат и студий и имеют постоянные проблемы с доступностью жилья в Нидерландах и Германии. Киев находится на последнем месте среди европейских столиц по стоимости аренды жилья.

По данным Госстата, с начала года стоимость выросла на 3,7% при общей инфляции в 1,2%. Средняя цена за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2024 года составила 6 851 грн.

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