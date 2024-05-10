Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру: данные Dim. ria по областям — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру: данные Dim. ria по областям

Недвижимость
1
Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру: данные Dim. ria по областям
Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру: данные Dim. ria по областям
Стоимость аренды жилья в Киеве за месяц уменьшилась на 3%, а в Закарпатской области — на 28%. В то же время, за год цены выросли почти во всех областях.
Об этом свидетельствуют данные аналитического центра украинского маркетплейса Dim.ria.
По состоянию на апрель 2024 года предложение аренды уменьшилось в Черниговской, Полтавской и Закарпатской областях.
Читайте также
За год в Волынской области на 50% увеличилось количество объявлений. Во Львовской области этот показатель составил 41%.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
В апреле 2024 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 17 348 грн, а в области — 9 976 грн.
«По сравнению с мартом 2024 года стоимость жилья в Киеве уменьшилась на 3%. Аналитики определили, что в Закарпатской области средняя цена на однокомнатное жилье упала на 28% к марту 2024 года и на 3% в течение года», — говорят аналитики Dim.ria.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria

Где снять однокомнатную квартиру дороже всего:

  • Киев — 17 348 грн (-3%);
  • Львовская область — 14 540 грн (+2%);
  • Днепропетровская — 14 117 грн (+5%);
  • Полтавская — 13 738 грн (+25%);
  • Винницкая — 12 468 грн (+2%).

Где снять однокомнатную квартиру дешевле всего:

  • Херсонская область — 3 071 грн (-10%);
  • Сумская — 4 510 грн (+5%);
  • Харьковская — 5 963 грн (- 0,4%);
  • Николаевская — 6 612 грн (+7%);
  • Черновицкая — 6 682 грн (- 0,3%).
Читайте также
За год стоимость аренды однокомнатной квартиры увеличилась почти во всех областях. Больше всего в Черниговской области — 83%, Полтавской — 62% и Сумской — 61%.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
Напомним, рынок аренды жилья стабилизировался в последние полгода, цены уже не колеблются. Но первое, что влияет на рынок аренды — это миграционные процессы.
Ранее ЛУН исследовал свежий анализ от HousingAnywhere. Такие города как Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен и Утрехт, постоянно входят в топ-10 по стоимости квартир, комнат и студий и имеют постоянные проблемы с доступностью жилья в Нидерландах и Германии. Киев находится на последнем месте среди европейских столиц по стоимости аренды жилья.
По данным Госстата, с начала года стоимость выросла на 3,7% при общей инфляции в 1,2%. Средняя цена за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2024 года составила 6 851 грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.