Сколько стоит аренда квартир в Одессе — Finance.ua

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Сколько стоит аренда квартир в Одессе

Недвижимость
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Сколько стоит аренда квартир в Одессе
Сколько стоит аренда квартир в Одессе
Жемчужина у моря всегда привлекала украинцев как для отдыха, так и для жизни в этом городе. Какие сейчас цены на аренду квартиры в Одессе, говорится в нашей статье, там также указаны цены в других крупных городах.

В каком крупном городе Украины сегодня дешевле всего арендовать квартиру

В Одессе средняя зарплата сегодня составляет 22 500 грн. Аренда жилья в городе у моря стоит гораздо дешевле, чем в Киеве и Львове. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 9 тыс. грн.
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Двухкомнатная квартира стоит 12 тыс. грн в месяц.
Трехкомнатная — 23 тыс. грн.
Чтобы снять однокомнатную квартиру в Одессе, нужно отдать 36% от средней месячной зарплаты. У пары аренда квартиры будет забирать 20% от общего дохода.
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В то же время более половины среднего заработка на аренду однокомнатной квартиры в Одессе тратят только медсестры (51%), няни (57%) и уборщицы (74%).
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Напомним, в 2024 году эксперты отмечали, что в Одессе цены сильно упали.
«Я не помню, чтобы можно было в районе Аркадии купить однокомнатную квартиру за 35 тысяч. Такие цены сейчас существуют», — говорила президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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