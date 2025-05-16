Сколько стоит аренда квартир в Одессе — Finance.ua

Сколько стоит аренда квартир в Одессе Сегодня 14:00 — Недвижимость

Сколько стоит аренда квартир в Одессе

Жемчужина у моря всегда привлекала украинцев как для отдыха, так и для жизни в этом городе. Какие сейчас цены на аренду квартиры в Одессе, говорится в нашей статье, там также указаны цены в других крупных городах.

В Одессе средняя зарплата сегодня составляет 22 500 грн. Аренда жилья в городе у моря стоит гораздо дешевле, чем в Киеве и Львове. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 9 тыс. грн.

Читайте также Строительный бум в Ужгороде и дешевая Одесса: что сейчас происходит на рынке недвижимости

Двухкомнатная квартира стоит 12 тыс. грн в месяц.

Трехкомнатная — 23 тыс. грн.

Чтобы снять однокомнатную квартиру в Одессе, нужно отдать 36% от средней месячной зарплаты. У пары аренда квартиры будет забирать 20% от общего дохода.

Читайте также Поезд Одесса — Киев будет курсировать с изменениями и пересадками

В то же время более половины среднего заработка на аренду однокомнатной квартиры в Одессе тратят только медсестры (51%), няни (57%) и уборщицы (74%).

Напомним, в 2024 году эксперты отмечали, что в Одессе цены сильно упали.

«Я не помню, чтобы можно было в районе Аркадии купить однокомнатную квартиру за 35 тысяч. Такие цены сейчас существуют», — говорила президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха.

Экономия ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.