Сколько средств принесли онлайн-аукционы бюджетам с начала полномасштабного вторжения — Finance.ua

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Сколько средств принесли онлайн-аукционы бюджетам с начала полномасштабного вторжения

Казна и Политика
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Сколько средств принесли онлайн-аукционы бюджетам с начала полномасштабного вторжения
Сколько средств принесли онлайн-аукционы бюджетам с начала полномасштабного вторжения
Онлайн-аукционы в системе Прозорро. Продажи принесли в бюджеты разных уровней 23,5 млрд гривен с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
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Сколько средств и кому удалось привлечь

  • Фонд гарантирования вкладов — почти 6,5 млрд гривен;
  • Малая приватизация пополнила государственный и местные бюджеты почти на 5,6 млрд гривен;
  • Еще более 3,7 млрд гривен получили организаторы торгов по реализации активов по делам о банкротстве для расчетов с кредиторами.
«С начала полномасштабного вторжения Прозорро. Продажи помогла заработать государству более 23 млрд гривен. Это четвертая часть от суммы всех доходов в 83 миллиарда гривен, привлеченных в бюджеты разных уровней», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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С 24 февраля 2022 года онлайн-аукционы в системе объявили почти 5 тыс. организаторов, выставив для продажи или сдачи в аренду свои активы по всей стране. В течение двух лет военного положения в системе было проведено более 36 тыс. аукционов.

Справка Finance.ua:

  • по решению правительства как акционера и органа управления, шесть акционерных обществ перечисляют в бюджет 50% годового объема дивидендов в феврале;
  • в январе 2024 года украинские банки получили 16,762 млрд грн чистой прибыли, что на 2,068 млрд грн или на 14% больше, чем в январе 2023 года. Чистая прибыль возросла, несмотря на увеличение ставки налогообложения: в январе 2023-го банки платили 18% налога, тогда как с 1 января ставка налога составляет 25%.
По материалам:
Finance.ua
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