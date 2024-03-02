Сколько средств принесли онлайн-аукционы бюджетам с начала полномасштабного вторжения — Finance.ua

Сколько средств принесли онлайн-аукционы бюджетам с начала полномасштабного вторжения Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Сколько средств принесли онлайн-аукционы бюджетам с начала полномасштабного вторжения

Онлайн-аукционы в системе Прозорро. Продажи принесли в бюджеты разных уровней 23,5 млрд гривен с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Читайте также Укрэксимбанк реализует на Прозоро спецтехнику, которая находится в залоге

Сколько средств и кому удалось привлечь

Фонд гарантирования вкладов — почти 6,5 млрд гривен ;

; Малая приватизация пополнила государственный и местные бюджеты почти на 5,6 млрд гривен ;

; Еще более 3,7 млрд гривен получили организаторы торгов по реализации активов по делам о банкротстве для расчетов с кредиторами.

«С начала полномасштабного вторжения Прозорро. Продажи помогла заработать государству более 23 млрд гривен. Это четвертая часть от суммы всех доходов в 83 миллиарда гривен, привлеченных в бюджеты разных уровней», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Читайте также НБУ признал прозрачной структуру собственности 4 страховых компаний

С 24 февраля 2022 года онлайн-аукционы в системе объявили почти 5 тыс. организаторов, выставив для продажи или сдачи в аренду свои активы по всей стране. В течение двух лет военного положения в системе было проведено более 36 тыс. аукционов.

Справка Finance.ua:

по решению правительства как акционера и органа управления, шесть акционерных обществ перечисляют в бюджет 50% годового объема дивидендов в феврале;

в январе 2024 года украинские банки получили 16,762 млрд грн чистой прибыли, что на 2,068 млрд грн или на 14% больше, чем в январе 2023 года. Чистая прибыль возросла, несмотря на увеличение ставки налогообложения: в январе 2023-го банки платили 18% налога, тогда как с 1 января ставка налога составляет 25%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.