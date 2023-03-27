НБУ признал прозрачной структуру собственности 4 страховых компаний — Finance.ua

НБУ признал прозрачной структуру собственности 4 страховых компаний Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Национальный банк принял первые решения о подтверждении прозрачности структуры собственности страховых компаний. Об этом говорится в сообщении регулятора.

НБУ признал прозрачной структуру собственности:

страховой компании «Универсальная»;

страховой компании «Аркс Лайф» (ARX Life);

страховой компании «Аркс» (ARX);

страховой компании «Колоннейд Украина».

Такие решения комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг принял 20 марта.

По данным Opendatabot, страховая компания «Универсальная» зарегистрирована в Киеве 23 декабря 1994 года, ее уставный капитал составляет 192,7 млн грн, а 100% акций СК принадлежит компании FFH Ukraine Holdings (Киев).

Страховая компания «Аркс Лайф» (ARX Life) зарегистрирована в Киеве 6 февраля 2008 года, ее уставный капитал составляет 29,3 млн грн, а 100% акций СК принадлежит компании FFH Ukraine Holdings (Киев).

Страховая компания «Аркс» (ARX) зарегистрирована в Киеве 22 августа 2003 года, ее уставный капитал составляет 261,975 млн грн, а 100% акций СК также принадлежит компании FFH Ukraine Holdings (Киев).

Страховая компания «Колоннейд Украина» зарегистрирована в Киеве 5 февраля 1998 года, ее уставный капитал составляет 30 млн грн, а 99,98% акций СК принадлежит компании Colonnade Finance (Люксембург).

Конечный бенефициар всех четырех страховых компаний — Прем Ватса, канадский миллиардер индийского происхождения, который также владеет канадской страховой группой Fairfax Financial Holdings.

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