НБУ признал прозрачной структуру собственности 4 страховых компаний — Finance.ua
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НБУ признал прозрачной структуру собственности 4 страховых компаний

Фондовый рынок
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Национальный банк принял первые решения о подтверждении прозрачности структуры собственности страховых компаний. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ признал прозрачной структуру собственности:
  • страховой компании «Универсальная»;
  • страховой компании «Аркс Лайф» (ARX Life);
  • страховой компании «Аркс» (ARX);
  • страховой компании «Колоннейд Украина».
Такие решения комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг принял 20 марта.
По данным Opendatabot, страховая компания «Универсальная» зарегистрирована в Киеве 23 декабря 1994 года, ее уставный капитал составляет 192,7 млн грн, а 100% акций СК принадлежит компании FFH Ukraine Holdings (Киев).
Страховая компания «Аркс Лайф» (ARX Life) зарегистрирована в Киеве 6 февраля 2008 года, ее уставный капитал составляет 29,3 млн грн, а 100% акций СК принадлежит компании FFH Ukraine Holdings (Киев).
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Страховая компания «Аркс» (ARX) зарегистрирована в Киеве 22 августа 2003 года, ее уставный капитал составляет 261,975 млн грн, а 100% акций СК также принадлежит компании FFH Ukraine Holdings (Киев).
Страховая компания «Колоннейд Украина» зарегистрирована в Киеве 5 февраля 1998 года, ее уставный капитал составляет 30 млн грн, а 99,98% акций СК принадлежит компании Colonnade Finance (Люксембург).
Конечный бенефициар всех четырех страховых компаний — Прем Ватса, канадский миллиардер индийского происхождения, который также владеет канадской страховой группой Fairfax Financial Holdings.
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По материалам:
banki.ua
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