НБУ аннулировал лицензии страховых компаний «Ингосстрах» и «Провидна» — Finance.ua
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НБУ аннулировал лицензии страховых компаний «Ингосстрах» и «Провидна»

Фондовый рынок
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Национальный банк Украины аннулировал лицензии на ведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) двум страховщикам.
Об этом сообщили в НБУ.
  • ЧАО «СК «Ингосстрах» (ЕГРПОУ 33248430);
  • ЧАО «СК «Провидна» (ЕГРПОУ 23510137).
ЧАО «СК «Ингосстрах» аннулирована лицензия в связи с тем, что структура собственности страховщика не отвечает требованиям законодательства Украины, ЧАО «СК «Провидна» — не выполнило решение Национального банка Украины об устранении нарушений лицензионных условий.
Такие решения Правление Национального банка приняло 23 марта 2023 года, они вступают в силу с 24 марта 2023 года.
Несоответствие структуры собственности небанковского финансового учреждения требованиям законодательства Украины и невыполнение решения Национального банка об устранении выявленных нарушений лицензионных условий является основаниями для аннулирования лицензий на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг в соответствии со статьей 381 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».
Согласно последней поданной ЧАО «СК «Ингосстрах» отчетности за 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года, объем страховых премий компании составил 136 530 тыс. грн, стоимость активов — 1 067 677 тыс. грн, страховые резервы — 4 659 тыс. грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,4%.
Согласно последней поданной ЧАО «СК «Провидна» отчетности за 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года, объем страховых премий компании составил 891 226 тыс. грн, стоимость активов — 971 690 тыс. грн, страховые резервы — 462 136 тыс. грн.
Доля рынка компании по страховым премиям составила 2,7% [по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (по внутренним договорам) — 1,4% рынка].
По материалам:
Finance.ua
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