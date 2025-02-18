Сколько средств правительство распределило на ремонт дорог — Finance.ua

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Сколько средств правительство распределило на ремонт дорог

Казна и Политика
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Сколько средств правительство распределило на ремонт дорог
Сколько средств правительство распределило на ремонт дорог
Правительство распределило 12,6 млрд гривен на ремонт дорог. Так утвержден порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Порядок определяет механизм использования средств, предусмотренных в государственном бюджете, по бюджетной программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования».
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Утверждено распределение по направлениям использования средств в сумме 12 млрд 600 млн грн, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.
Также утвержден Перечень объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения и объемов их финансирования за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.
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Напомним, с 1 ноября 2024 во всех городах Украины изменились ограничения скорости: максимальная разрешенная скорость 50 км/ч.
Правила дорожного движения в Украине не изменяются. Просто нормы переходят на «зимний период», когда для всех участников дорожного движения опасность повышенная.
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По материалам:
Finance.ua
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