С 1 ноября на украинских дорогах будут действовать новые правила ограничения скорости — Finance.ua

С 1 ноября на украинских дорогах будут действовать новые правила ограничения скорости Сегодня 13:14 — Личные финансы

С 1 ноября на украинских дорогах будут действовать новые правила ограничения скорости

С 1 ноября 2024 года во всех городах Украины меняется ограничение скорости: максимальная разрешенная скорость будет 50 км/ч.

Об этом сообщил в эфире телемарафона первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Почему будет действовать правило

Он отметил, что правила дорожного движения в Украине не изменяются. Просто нормы переходят на «зимний период», когда для всех участников дорожного движения опасность повышенная.

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Из-за изменений на участках дорог в ряде украинских городов, где было разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч, дорожные знаки заменят ограничением скорости до 50 км/ч.

Билошицкий отметил, что в некоторых городах нашей страны, в частности Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости.

То есть 80 км/ч в летний период. Этот период сейчас заканчивается, и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные, то есть ограничение скорости — 50 км/ч.

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«Таким образом, правила фактически не меняются, а наступает зимний период, не предусматривающий других ограничений скорости движения», — пояснил Билошицкий.

Напомним, камеры наблюдения зафиксировали наибольшее количество нарушителей скоростного режима на трассе «Киев-Чоп» в Житомирской области. На отрезке между Ровно и Житомиром были выписаны штрафы на сумму 18 миллионов гривен.

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УНІАН По материалам:

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