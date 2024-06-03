Сколько штрафов заплатили украинцы за время работы камер автофиксации — Finance.ua

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Сколько штрафов заплатили украинцы за время работы камер автофиксации

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Сколько штрафов заплатили украинцы за время работы камер автофиксации
Сколько штрафов заплатили украинцы за время работы камер автофиксации
Украинские водители уплатили в бюджет более 2,1 млрд грн штрафов за четыре года, когда в Украине была запущена система автофиксации нарушений правил дорожного движения.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
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«В настоящее время 265 приборов контроля работают в местах концентрации ДТП с тяжкими последствиями. Камеры функционируют в 25 городах и 15 областях государства, кроме областей, где продолжаются боевые действия. Только за этот год мы подключили к системе фиксации 50 приборов контроля, из них возобновили работу 19 приборов, подключенных до вторжения рф, и 31 прибор подключен впервые», — рассказал он.
По его словам, полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений за 4 года. Именно столько раз были привлечены к ответственности нарушители скоростного режима и те, кто не соблюдал правила проезда по полосе общественного транспорта.
Из этого количества было выполнено 89% постановлений и уплачено штрафов на общую сумму более 2,1 миллиарда гривен.

Самая распространенная причина ДТП

Белошицкий отмечает, что скорость — одна из самых распространенных причин ДТП с тяжкими последствиями. Однако за 4 года работы в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, количество ДТП с тяжкими последствиями снизилось втрое.
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«До запуска системы фиксации количество ДТП с погибшими и/или травмированными в местах установки приборов контроля составило — 541, сейчас — 175 (47 случаев по причине превышения скорости). Наша цель — „Vision Zero“ (нулевая смертность на дорогах). И мы постоянно к ней идем», — акцентировал Билошицкий.
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По материалам:
Finance.ua
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