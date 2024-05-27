Кому из водителей в Украине нужно оформить вторую страховку: за отсутствие штраф 17 тыс. грн — Finance.ua

Кому из водителей в Украине нужно оформить вторую страховку: за отсутствие штраф 17 тыс. грн
В Украине существует обязательное требование для многих водителей механических транспортных средств иметь страховой полис ОСАГО.
Однако некоторым автомобилистам, кроме автогражданки, нужно иметь еще одну страховку, за отсутствие которой можно получить немалый штраф.
Статья 7 Закона «О страховании» и постановление Кабмина от 14.08.1996 № 959 обязывают водителей, осуществляющих транспортные перевозки, оформлять полис личного страхования от несчастных случаев на транспорте.
При этом страхователями являются юридические лица и предприниматели, владеющие транспортом или пользующиеся им на правах аренды.
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Штрафы
Если полиция или Укртрансбезопасность обнаружат, что у водителя нет соответствующего страхового полиса, то его работодателю грозит штраф в размере 17 000 гривен.
При этом нередко бывает так, что указанную сумму неофициально вычитают из зарплаты «провинившегося» работника.
В связи с этим юристы рекомендуют водителям обращать внимание на такие аспекты, чтобы не попасть впросак.
Справка Finance.ua:
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