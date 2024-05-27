Кому из водителей в Украине нужно оформить вторую страховку: за отсутствие штраф 17 тыс. грн — Finance.ua

Кому из водителей в Украине нужно оформить вторую страховку: за отсутствие штраф 17 тыс. грн Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Кому из водителей в Украине нужно оформить вторую страховку: за отсутствие штраф 17 тыс. грн

иметь страховой полис ОСАГО. В Украине существует обязательное требование для многих водителей механических транспортных средств

Однако некоторым автомобилистам, кроме автогражданки, нужно иметь еще одну страховку, за отсутствие которой можно получить немалый штраф.

Статья 7 Закона «О страховании» и постановление Кабмина от 14.08.1996 № 959 обязывают водителей, осуществляющих транспортные перевозки, оформлять полис личного страхования от несчастных случаев на транспорте.

При этом страхователями являются юридические лица и предприниматели, владеющие транспортом или пользующиеся им на правах аренды.

Штрафы

Если полиция или Укртрансбезопасность обнаружат, что у водителя нет соответствующего страхового полиса, то его работодателю грозит штраф в размере 17 000 гривен.

При этом нередко бывает так, что указанную сумму неофициально вычитают из зарплаты «провинившегося» работника.

В связи с этим юристы рекомендуют водителям обращать внимание на такие аспекты, чтобы не попасть впросак.

Справка Finance.ua:

С 20 мая Моторное (транспортное) страховое бюро Украины повысило цены на договоры международного страхования «Зеленая карта». Рассказываем, какими будут новые тарифы. Размер единых страховых платежей по договорам международного страхования «Зеленая карта» вырос и является единственным для всех страховщиков — полных членов МТСБУ.

В I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 новых и подержанных легковых автомобилей. Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата. Отмечается, что общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $1,134 млрд.



Предугадать все происшествия на дороге невозможно, однако можно минимизировать риски для автомобиля. Найдите КАСКО онлайн на Finance.ua и гарантируйте защиту автомобиля от разного типа повреждений.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.