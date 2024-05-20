Полисы страхования «Зеленая карта» подорожали: новые цены — Finance.ua

Полисы страхования «Зеленая карта» подорожали: новые цены
С 20 мая Моторное (транспортное) страховое бюро Украины повысило цены на договоры международного страхования «Зеленая карта». Рассказываем, какими будут новые тарифы.
Размер единых страховых платежей по договорам международного страхования «Зеленая карта» вырос и является единым для всех страховщиков — полных членов МТСБУ.
Обновленная стоимость «Зеленой карты»
Для легковых автомобилей:
- 1 156 грн — 15 дней действия договора;
- 1 841 грн — 1 месяц;
- 4 968 грн — 3 месяца;
- 12 849 грн — 1 год.
Для автобусов — от 4 325 грн за 15 суток до 39 147 грн за 1 год.
Для грузовых автомобилей — от 2 474 грн за 15 суток до 30 638 грн за год.
Отмечается, что размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, зарегистрированных в Украине, действуют на территории стран-членов международной системы «Зеленая карта». В этот перечень по понятным причинам не входят россия и Беларусь.
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