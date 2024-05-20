Полисы страхования «Зеленая карта» подорожали: новые цены — Finance.ua

Полисы страхования «Зеленая карта» подорожали: новые цены Сегодня 15:05 — Страхование

Полисы страхования «Зеленая карта» подорожали: новые цены

С 20 мая Моторное (транспортное) страховое бюро Украины повысило цены на договоры международного страхования «Зеленая карта». Рассказываем, какими будут новые тарифы.

Размер единых страховых платежей по договорам международного страхования «Зеленая карта» вырос и является единым для всех страховщиков — полных членов МТСБУ.

Обновленная ​​стоимость «Зеленой карты»

Для легковых автомобилей:

1 156 грн — 15 дней действия договора;

1 841 грн — 1 месяц;

4 968 грн — 3 месяца;

12 849 грн — 1 год.

Для автобусов — от 4 325 грн за 15 суток до 39 147 грн за 1 год.

Для грузовых автомобилей — от 2 474 грн за 15 суток до 30 638 грн за год.

Отмечается, что размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, зарегистрированных в Украине, действуют на территории стран-членов международной системы «Зеленая карта». В этот перечень по понятным причинам не входят россия и Беларусь.

На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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