40 новых камер автофикации заработали в Украине: где они расположены — Finance.ua

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40 новых камер автофикации заработали в Украине: где они расположены

Личные финансы
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40 новых камер автофикации заработали в Украине: где они расположены
40 новых камер автофикации заработали в Украине: где они расположены
С 26 августа в Украине заработали 43 новые камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Теперь общее количество таких комплексов составило 308.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
В МВД поделились адресами размещения новых камер.

г. Львов

  • ул. Любинская, 89, направление ул. Бабия;
  • ул. Богдановская, 44, направление ул. Пластовая;
  • ул. Кульпарковская, 93, направление ул. Городоцкая;
  • ул. Кульпарковская, 64-А, направление ул. Садовая.

г. Николаев

  • просп. Центральный, 93, направление ул. Малая Морская.

г. Ровно

  • ул. Киевская, 92, направление ул. Федорова;
  • ул. Киевская, 92, направление ул. Защитников Мариуполя;
  • ул. Соборная, 416, направление ул. Евгения Плужника.
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г. Черкассы

  • ул. Вячеслава Чорновола, 119, направление ул. Гетмана Сагайдачного;
  • ул. Сумгаитская, 21, направление ул. Виталия Вергая;
  • ул. Сумгаитская, 21, направление ул. Академика Королева.

г. Белая Церковь

  • бульв. Александрийский, 54, направление ул. Фастовская (+ нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств);
  • с. Белогородка, Бучанский р-н, Киевская обл. ул. Владимирская (возле ул. Завальная, 2) направление ул. Киевская.

Винницкая область

  • 417 км+514 автодороги М-30 направление г. Винница;
  • 368 км+580 автодороги М-30 направление г. Винница;
  • 368 км+488 автодороги М-30 направление пос. Литин;
  • 307 км+084 автодороги М-21 направление г. Винница.

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Волынская область

  • 54 км+015 автодороги Н-22 направление с. Маньков;
  • 142 км+324 автодороги М-19 направление с. Княгининок.

Житомирская область

  • 247 км+239 автодороги М-06 направление г. Ровно.

Ивано-Франковская область

  • 224 км+687 автодороги Н-09 направление пос. Ворохта;
  • 260 км+135 автодороги Н-09 направление пос. Делятин;
  • 271 км+228 автодороги Н-09 направление г. Ивано-Франковск;
  • 181 км+215 автодороги Н-10 направление пос. Заболотов;
  • 83 км+308 автодороги Н-10 направление г. Калуш;
  • 233 км+618 автодороги H-09 направление г. Яремче.

Львовская область

  • 62 км+177 автодороги М-11 направление г. Мостиска;
  • 648 км+242 автодороги М-06 направление с. Дубина;
  • 58 км+876 автодороги М-11 направление г. Львов;
  • 617 км+024 автодороги М-06 направление с. Дулибы;
  • 16 км+281 автодороги М-10 направление с. Страдч;
  • 13 км+317 автодороги М-11 направление г. Львов;
  • 71 км+630 автодороги М-11 направление г. Львов;
  • 433 км+537 автодороги Н-09 направление г. Львов.

Николаевская область

  • 191 км+346 автодороги Н-24 направление г. Николаев.

Одесская область

  • 20 км+980 автодороги М-28 направление г. Южное.
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Ровенская область

  • 325 км+770 автодороги М-06 направление с. Круглое;
  • 339 км+091 автодороги М-06 направление г. Здолбунов.

Тернопольская область

  • 48 км+821 автодороги Н-18 направление г. Ивано-Франковск;
  • 12 км+205 автодороги М-09 направление г. Тернополь;
  • 316 км+542 автодороги М-19 направление г. Тернополь;
  • 154 км+464 автодороги М-30 направление г. Тернополь.

Хмельницкая область

  • 250 км+404 автодороги Н-25 направление г. Староконстантинов.
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Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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