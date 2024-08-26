40 новых камер автофикации заработали в Украине: где они расположены — Finance.ua

40 новых камер автофикации заработали в Украине: где они расположены
С 26 августа в Украине заработали 43 новые камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Теперь общее количество таких комплексов составило 308.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
В МВД поделились адресами размещения новых камер.
г. Львов
- ул. Любинская, 89, направление ул. Бабия;
- ул. Богдановская, 44, направление ул. Пластовая;
- ул. Кульпарковская, 93, направление ул. Городоцкая;
- ул. Кульпарковская, 64-А, направление ул. Садовая.
г. Николаев
- просп. Центральный, 93, направление ул. Малая Морская.
г. Ровно
- ул. Киевская, 92, направление ул. Федорова;
- ул. Киевская, 92, направление ул. Защитников Мариуполя;
- ул. Соборная, 416, направление ул. Евгения Плужника.
г. Черкассы
- ул. Вячеслава Чорновола, 119, направление ул. Гетмана Сагайдачного;
- ул. Сумгаитская, 21, направление ул. Виталия Вергая;
- ул. Сумгаитская, 21, направление ул. Академика Королева.
г. Белая Церковь
- бульв. Александрийский, 54, направление ул. Фастовская (+ нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств);
- с. Белогородка, Бучанский р-н, Киевская обл. ул. Владимирская (возле ул. Завальная, 2) направление ул. Киевская.
Винницкая область
- 417 км+514 автодороги М-30 направление г. Винница;
- 368 км+580 автодороги М-30 направление г. Винница;
- 368 км+488 автодороги М-30 направление пос. Литин;
- 307 км+084 автодороги М-21 направление г. Винница.
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Волынская область
- 54 км+015 автодороги Н-22 направление с. Маньков;
- 142 км+324 автодороги М-19 направление с. Княгининок.
Житомирская область
- 247 км+239 автодороги М-06 направление г. Ровно.
Ивано-Франковская область
- 224 км+687 автодороги Н-09 направление пос. Ворохта;
- 260 км+135 автодороги Н-09 направление пос. Делятин;
- 271 км+228 автодороги Н-09 направление г. Ивано-Франковск;
- 181 км+215 автодороги Н-10 направление пос. Заболотов;
- 83 км+308 автодороги Н-10 направление г. Калуш;
- 233 км+618 автодороги H-09 направление г. Яремче.
Львовская область
- 62 км+177 автодороги М-11 направление г. Мостиска;
- 648 км+242 автодороги М-06 направление с. Дубина;
- 58 км+876 автодороги М-11 направление г. Львов;
- 617 км+024 автодороги М-06 направление с. Дулибы;
- 16 км+281 автодороги М-10 направление с. Страдч;
- 13 км+317 автодороги М-11 направление г. Львов;
- 71 км+630 автодороги М-11 направление г. Львов;
- 433 км+537 автодороги Н-09 направление г. Львов.
Николаевская область
- 191 км+346 автодороги Н-24 направление г. Николаев.
Одесская область
- 20 км+980 автодороги М-28 направление г. Южное.
Ровенская область
- 325 км+770 автодороги М-06 направление с. Круглое;
- 339 км+091 автодороги М-06 направление г. Здолбунов.
Тернопольская область
- 48 км+821 автодороги Н-18 направление г. Ивано-Франковск;
- 12 км+205 автодороги М-09 направление г. Тернополь;
- 316 км+542 автодороги М-19 направление г. Тернополь;
- 154 км+464 автодороги М-30 направление г. Тернополь.
Хмельницкая область
- 250 км+404 автодороги Н-25 направление г. Староконстантинов.
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