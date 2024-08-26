40 новых камер автофикации заработали в Украине: где они расположены — Finance.ua

40 новых камер автофикации заработали в Украине: где они расположены Сегодня 13:00 — Личные финансы

40 новых камер автофикации заработали в Украине: где они расположены

С 26 августа в Украине заработали 43 новые камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Теперь общее количество таких комплексов составило 308.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

В МВД поделились адресами размещения новых камер.

г. Львов

ул. Любинская, 89, направление ул. Бабия;

ул. Богдановская, 44, направление ул. Пластовая;

ул. Кульпарковская, 93, направление ул. Городоцкая;

ул. Кульпарковская, 64-А, направление ул. Садовая.

г. Николаев

просп. Центральный, 93, направление ул. Малая Морская.

г. Ровно

ул. Киевская, 92, направление ул. Федорова;

ул. Киевская, 92, направление ул. Защитников Мариуполя;

ул. Соборная, 416, направление ул. Евгения Плужника.

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г. Черкассы

ул. Вячеслава Чорновола, 119, направление ул. Гетмана Сагайдачного;

ул. Сумгаитская, 21, направление ул. Виталия Вергая;

ул. Сумгаитская, 21, направление ул. Академика Королева.

г. Белая Церковь

бульв. Александрийский, 54, направление ул. Фастовская (+ нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств);

с. Белогородка, Бучанский р-н, Киевская обл. ул. Владимирская (возле ул. Завальная, 2) направление ул. Киевская.

Винницкая область

417 км+514 автодороги М-30 направление г. Винница;

368 км+580 автодороги М-30 направление г. Винница;

368 км+488 автодороги М-30 направление пос. Литин;

307 км+084 автодороги М-21 направление г. Винница.

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Волынская область

54 км+015 автодороги Н-22 направление с. Маньков;

142 км+324 автодороги М-19 направление с. Княгининок.

Житомирская область

247 км+239 автодороги М-06 направление г. Ровно.

Ивано-Франковская область

224 км+687 автодороги Н-09 направление пос. Ворохта;

260 км+135 автодороги Н-09 направление пос. Делятин;

271 км+228 автодороги Н-09 направление г. Ивано-Франковск;

181 км+215 автодороги Н-10 направление пос. Заболотов;

83 км+308 автодороги Н-10 направление г. Калуш;

233 км+618 автодороги H-09 направление г. Яремче.

Львовская область

62 км+177 автодороги М-11 направление г. Мостиска;

648 км+242 автодороги М-06 направление с. Дубина;

58 км+876 автодороги М-11 направление г. Львов;

617 км+024 автодороги М-06 направление с. Дулибы;

16 км+281 автодороги М-10 направление с. Страдч;

13 км+317 автодороги М-11 направление г. Львов;

71 км+630 автодороги М-11 направление г. Львов;

433 км+537 автодороги Н-09 направление г. Львов.

Николаевская область

191 км+346 автодороги Н-24 направление г. Николаев.

Одесская область

20 км+980 автодороги М-28 направление г. Южное.

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Ровенская область

325 км+770 автодороги М-06 направление с. Круглое;

339 км+091 автодороги М-06 направление г. Здолбунов.

Тернопольская область

48 км+821 автодороги Н-18 направление г. Ивано-Франковск;

12 км+205 автодороги М-09 направление г. Тернополь;

316 км+542 автодороги М-19 направление г. Тернополь;

154 км+464 автодороги М-30 направление г. Тернополь.

Хмельницкая область

250 км+404 автодороги Н-25 направление г. Староконстантинов.

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