Какие автопроизводители продают больше всего автомобилей — Finance.ua

Какие автопроизводители продают больше всего автомобилей Сегодня 03:33 — Фондовый рынок

Какие автопроизводители продают больше всего автомобилей

Японский автогигант Toyota сохранил лидерство на мировом автомобильном рынке по итогам первого полугодия 2024 года, реализовав 5,16 миллионов автомобилей. Это позволило компании удержать первое место пятый год подряд, опередив Volkswagen, который продал 4,35 миллиона машин.

Несмотря на лидерство, Toyota столкнулась с определенными трудностями. Объемы производства сократились на 9,8% из-за прекращения производства, связанного со скандалом вокруг Daihatsu.

Читайте также Toyota строит новый завод по производству аккумуляторов для электромобилей

Продажи на внутреннем рынке Японии упали на 32%, в то время как мировые продажи снизились на 4,7%. Особенно заметно было падение продаж в Китае (на 10,8%), где Toyota столкнулась с сильной конкуренцией со стороны местных брендов.

Однако экспортные продажи Toyota выросли на 3,1%, достигнув рекордных 4,34 миллиона автомобилей. Это свидетельствует о высоком спросе на автомобили Toyota в Европе и Северной Америке.

Toyota прогнозирует продажи на уровне 10,95 миллиона машин в 2024 финансовом году, что немногим меньше, чем в предыдущем году. Компания продолжает сталкиваться с вызовами, такими как конкуренция со стороны китайских производителей и необходимость адаптации к растущему спросу на электромобили.

Читайте также В Toyota рассказали об изменениях в новом RAV4

Volkswagen, хоть и уступил Toyota по объемам продаж, тоже демонстрирует стабильные результаты. Компания реализовала 4,35 миллионов автомобилей в первом полугодии 2024 года, что почти соответствует показателю предыдущего года.

Мировой автомобильный рынок остается конкурентной средой, где лидерство может быстро меняться. Toyota, несмотря на сохранение лидерских позиций, должна адаптироваться к новым вызовам, чтобы сохранить свою позицию в будущем.

Не важно, авто у вас с бензиновым двигателем, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

Автопілот По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.