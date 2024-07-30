Toyota строит новый завод по производству аккумуляторов для электромобилей — Finance.ua

Toyota строит новый завод по производству аккумуляторов для электромобилей Сегодня 23:21 — Фондовый рынок

Toyota строит новый завод по производству аккумуляторов для электромобилей

Toyota планирует построить новый завод по производству аккумуляторов для электромобилей на японском «Кремниевом острове», чтобы не отставать от BYD и других китайских производителей электромобилей. Новый завод должен укрепить цепочки поставок электромобилей Toyota, одновременно поставляя аккумуляторы для ее люксового бренда Lexus.

По данным Японской ассоциации импортеров автомобилей (JAIA), китайский импорт электромобилей составил около 10% всех автомобилей, поставленных в Японию в первой половине 2024 года.

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Новый завод Toyota поможет увеличить экспорт электромобилей на рынки Азии, построив новые цепи поставок электромобилей. По предварительным данным, новое предприятие сможет ежегодно выпускать более 430 тысяч комплектов аккумуляторов для авто, 90% из которых будут идти на экспорт.

Компания планирует инвестировать 32 миллиарда долларов в электромобили до 2030 года, значительная часть этой суммы пойдет на разработку и производство аккумуляторов. К тому времени Toyota планирует продавать 3,5 млн электромобилей ежегодно. В прошлом году было продано всего 104 тысячи машин на электротяге японского бренда.

Autogeek По материалам:

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