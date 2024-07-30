Toyota строит новый завод по производству аккумуляторов для электромобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Toyota строит новый завод по производству аккумуляторов для электромобилей

Фондовый рынок
11
Toyota строит новый завод по производству аккумуляторов для электромобилей
Toyota строит новый завод по производству аккумуляторов для электромобилей
Toyota планирует построить новый завод по производству аккумуляторов для электромобилей на японском «Кремниевом острове», чтобы не отставать от BYD и других китайских производителей электромобилей. Новый завод должен укрепить цепочки поставок электромобилей Toyota, одновременно поставляя аккумуляторы для ее люксового бренда Lexus.
По данным Японской ассоциации импортеров автомобилей (JAIA), китайский импорт электромобилей составил около 10% всех автомобилей, поставленных в Японию в первой половине 2024 года.
Читайте также
Новый завод Toyota поможет увеличить экспорт электромобилей на рынки Азии, построив новые цепи поставок электромобилей. По предварительным данным, новое предприятие сможет ежегодно выпускать более 430 тысяч комплектов аккумуляторов для авто, 90% из которых будут идти на экспорт.
Компания планирует инвестировать 32 миллиарда долларов в электромобили до 2030 года, значительная часть этой суммы пойдет на разработку и производство аккумуляторов. К тому времени Toyota планирует продавать 3,5 млн электромобилей ежегодно. В прошлом году было продано всего 104 тысячи машин на электротяге японского бренда.
По материалам:
Autogeek
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.