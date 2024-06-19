Toyota выпустила обновленную версию недорогого кроссовера — Finance.ua

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Toyota выпустила обновленную версию недорогого кроссовера

Технологии&Авто
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Toyota выпустила обновленную версию недорогого кроссовера
Toyota выпустила обновленную версию недорогого кроссовера
В Китае представлен обновленный кроссовер Toyota Corolla Cross, производимый совместным предприятием FAW Toyota. Модель доступна в восьми комплектациях: четыре с бензиновым двигателем и четыре с гибридной силовой установкой. Основные изменения затронули дизайн салона, где материалы отделки стали более качественными, с преобладанием мягких материалов.
В топовых версиях медиасистема теперь работает на платформе Qualcomm Snapdragon 8155, обеспечивающей более плавную и быструю работу. Однако в базовых комплектациях эта функция отсутствует. Все комплектации без исключения получили расширенный набор систем помощи водителю уровня 2+.
Toyota выпустила обновленную версию недорогого кроссовера
Габариты кроссовера составляют 4460×1825×1620 мм, с колесной базой 2640 мм. Средняя комплектация Elite снабжена медиасистемой с экраном диагональю 10,25 дюйма и безключевым доступом. В более дорогих версиях добавлена ​​камера кругового обзора, в то время как в базовых отсутствуют даже задняя камера и парковочные датчики.
Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 171 л.с., работающий в паре с вариатором, имитирующим 10 передач. Гибридная система оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем в сочетании с электродвигателем, суммарная мощность 196 л.с., с вариатором e-CVT. Средний расход гибридной версии, по методике WLTC, составляет 4,56 л/100 км.
Цены на бензиновую версию колеблются от 17,7 до 23,15 тыс. долларов, на гибридную — от 19 до 25,2 тыс. долларов. Первым покупателям предлагаются бонусы в сумме 2,6 тыс. долларов.
По материалам:
MMR
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