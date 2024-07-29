В Toyota рассказали об изменениях в новом RAV4 — Finance.ua
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В Toyota рассказали об изменениях в новом RAV4

Фондовый рынок
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С момента своего дебюта в середине 90-х годов Toyota RAV4 стала флагманом модельного ряда японского бренда. Сначала задуманный как автомобиль для приключений за три десятилетия «РАВ4» превратился в семейный автомобиль и почти дорос до D-сегмента.
RAV4 остается вторым самым популярным автомобилем Toyota в мире после Corolla. И, по словам руководства компании, новое поколение не претерпевает серьезных изменений. Точечные доработки и наблюдения за конкурентами помогут сохранить популярность RAV4.
Ходили слухи об электрификации RAV4, но представитель бренда опроверг эту информацию, отметив, что новое поколение не будет кардинально изменено. Клиенты ясно знают, чего они хотят от RAV4, и компания сосредоточится на модернизации и адаптации к нормам выбросов.
По материалам:
mmr.ua
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