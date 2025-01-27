Штрафы за избыточный вес грузовиков: систему весового контроля на дорогах модернизируют — Finance.ua

Штрафы за избыточный вес грузовиков: систему весового контроля на дорогах модернизируют Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Штрафы за избыточный вес грузовиков: систему весового контроля на дорогах модернизируют

В Украине приступили к комплексной модернизации системы автоматической фиксации габаритно-весового контроля транспортных средств. Процесс сбора и обработки данных о нарушениях интегрируется с государственными реестрами и другими информационными системами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

«Эффективный габаритно-весовой контроль призван сберечь наши дороги. Сегодня, в условиях ограниченных ресурсов, нам важно предупреждать разрушение дорожной инфраструктуры. Повреждения же дорог в 90% случаев наносят именно перегруженные транспортные средства. Поэтому наша цель — полностью автоматизировать соответствующие процессы контроля и предотвратить возможные коррупционные риски. Модернизация системы весового контроля позволит полностью автоматизировать процесс сбора и обработки данных о нарушениях, обеспечить взаимодействие с другими информационными системами и интеграцию с государственными реестрами», — подчеркнул заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

В рамках проекта запланировано обновление системы WIM (Weigh-In-Motion), позволяющей автоматически фиксировать вес и размеры грузовых автомобилей непосредственно при движении со скоростью.

Модернизация системы предполагает:

автоматический сбор, обработку и хранение данных о нарушениях;

взаимодействие с электронными системами, в частности, электронными системами Государственной казначейской службы Украины и «Укрпочты»;

интеграцию с реестрами административных правонарушений и Единым государственным реестром транспортных средств МВД Украины;

создание новых электронных кабинетов для финансового аудитора, оператора WIM и инспектора по постановлениям.

Кроме того, речь идет об автоматизированном ведении постановлений. Это позволит удобнее изменять статус нарушений, фиксировать данные об уплате штрафов, результаты обжалований и судебные решения.

Обновленная система позволит Укртрансбезопасности не только более эффективно отслеживать нарушения, но и автоматически регистрировать штрафы, следить за их уплатой, а также учитывать результаты судебных обжалований при рассмотрении дел.

В уже существующие электронные кабинеты для инспекторов, администраторов и аудиторов Укртрансбезопасности добавят новые — для финансовых аудиторов, операторов системы WIM и инспекторов, занимающихся постановлениями.

Планируемые изменения помогут уменьшить нагрузку на дороги и повысить безопасность движения. Благодаря этому все процессы станут более эффективными, а обмен данными между ведомствами — более простым и удобным. Это важный шаг к европейским стандартам работы транспорта.

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