Спрос на грузовики растет: что покупают в октябре (инфографика) — Finance.ua
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Спрос на грузовики растет: что покупают в октябре (инфографика)

Технологии&Авто
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Спрос на грузовики растет: что покупают в октябре (инфографика)
Спрос на грузовики растет: что покупают в октябре (инфографика)
За прошедший месяц на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1082 авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
Это на 1% больше, чем в прошлом месяце.
По сравнению с октябрем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто выросли на 11%.
Спрос на грузовики растет: что покупают в октябре (инфографика)
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 10,4 тыс. новых машин, что на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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Справка Finance.ua:

  • В тройку бестселлеров октября попал электромобиль. В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать RENAULT Duster. Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4. А «бронзу» месяца получил электромобиль HONDA M-NV.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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