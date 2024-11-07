Спрос на грузовики растет: что покупают в октябре (инфографика) — Finance.ua

Спрос на грузовики растет: что покупают в октябре (инфографика) Сегодня 09:33 — Технологии&Авто

Спрос на грузовики растет: что покупают в октябре (инфографика)

За прошедший месяц на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1082 авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

Это на 1% больше, чем в прошлом месяце.

По сравнению с октябрем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто выросли на 11%.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 10,4 тыс. новых машин, что на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Справка Finance.ua:

В тройку бестселлеров октября попал электромобиль. В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать RENAULT Duster. Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4. А «бронзу» месяца получил электромобиль HONDA M-NV.

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