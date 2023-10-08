Весовой контроль на дорогах. Число нарушителей за два года уменьшилось в пять раз, бюджет получил 440 млн грн — Finance.ua

Весовой контроль на дорогах. Число нарушителей за два года уменьшилось в пять раз, бюджет получил 440 млн грн Сегодня 06:35 — Казна и Политика

Весовой контроль на дорогах. Число нарушителей за два года уменьшилось в пять раз, бюджет получил 440 млн грн

За два года автоматизированного контроля за соблюдением весовых норм на дорогах количество перегруженных автомобилей уменьшилось в пять раз, в госбюджет поступило около 440 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

Эффект после запуска WIM-комплексов — количество перегруженных автомобилей уменьшилось в пять раз, говорится в сообщении.

Поступления в Государственный бюджет:

2021 год — 24 WIM-станции в 14 областях — 18,6 млн грн;

2022 год — 38 WIM-станций в 17 областях — 85,8 млн грн;

2023 год — 50 WIM-станций в 20 областях — 175,9 млн грн.

В ведомстве также отметили, что от проекта Weight-in-Motion выиграли и местные бюджеты — общины получают часть средств за нарушение габаритно-весовых норм.

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Проект Weight-In-Motion успешно показал себя во всех регионах Украины, где не ведутся боевые действия. Мы зафиксировали, что количество нарушителей с запуском WIM-станции уменьшилось с 22% до 4%", — отметил глава Укртрансбезопасности Евгений Зборовский.

По его словам, за два года не было ни одной жалобы от перевозчиков о вымогательствах со стороны работников «Укртрансбезопасности» неправомерной выгоды или дачи взятки. «Это результат цифровизации процессов фиксации нарушения и отсутствия прямого контакта «нарушитель — инспектор», — добавил он.

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