Водителям готовят новые штрафы за превышение скорости — Finance.ua

Водителям готовят новые штрафы за превышение скорости Сегодня 13:13 — Личные финансы

В украинском парламенте снова заговорили об усилении наказания за нарушение ПДД. Уже подготовлен проект закона, предусматривающий увеличение штрафов за превышение скорости в Украине.

Законопроект предлагает усиливать ответственность за существенное превышение разрешенной скорости, а также за создание аварийной ситуации.

Суммы штрафов предлагают увеличить в разы:

Превышение разрешенной скорости на 80 км/ч и больше — 3400 гривен;

Превышение разрешенной скорости на 110 км/ч и больше — 4250 гривен;

Превышение разрешенной скорости на 50 км/ч, которое повлекло за собой аварийную ситуацию — 5100 гривен.

Между тем действующие сейчас штрафы предлагают оставить.

Справка Finance.ua:

Напомним, что при превышении лимита скорости на 20 км/ч и больше придется заплатить 340 гривен, а на 50 км/ч и больше — 1700 гривен.

Сумма штрафа уменьшается в два раза, если его оплатить в течение 10 банковских дней после получения уведомления.

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MMR По материалам:

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