Водителям готовят новые штрафы за превышение скорости — Finance.ua
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Водителям готовят новые штрафы за превышение скорости

Личные финансы
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В украинском парламенте снова заговорили об усилении наказания за нарушение ПДД. Уже подготовлен проект закона, предусматривающий увеличение штрафов за превышение скорости в Украине.
Законопроект предлагает усиливать ответственность за существенное превышение разрешенной скорости, а также за создание аварийной ситуации.
Суммы штрафов предлагают увеличить в разы:
  • Превышение разрешенной скорости на 80 км/ч и больше — 3400 гривен;
  • Превышение разрешенной скорости на 110 км/ч и больше — 4250 гривен;
  • Превышение разрешенной скорости на 50 км/ч, которое повлекло за собой аварийную ситуацию — 5100 гривен.
Между тем действующие сейчас штрафы предлагают оставить.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что при превышении лимита скорости на 20 км/ч и больше придется заплатить 340 гривен, а на 50 км/ч и больше — 1700 гривен.
  • Сумма штрафа уменьшается в два раза, если его оплатить в течение 10 банковских дней после получения уведомления.
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По материалам:
MMR
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