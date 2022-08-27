Водителям готовят новые штрафы за превышение скорости — Finance.ua

Водителям готовят новые штрафы за превышение скорости
В украинском парламенте снова заговорили об усилении наказания за нарушение ПДД. Уже подготовлен проект закона, предусматривающий увеличение штрафов за превышение скорости в Украине.
Законопроект предлагает усиливать ответственность за существенное превышение разрешенной скорости, а также за создание аварийной ситуации.
Суммы штрафов предлагают увеличить в разы:
- Превышение разрешенной скорости на 80 км/ч и больше — 3400 гривен;
- Превышение разрешенной скорости на 110 км/ч и больше — 4250 гривен;
- Превышение разрешенной скорости на 50 км/ч, которое повлекло за собой аварийную ситуацию — 5100 гривен.
Между тем действующие сейчас штрафы предлагают оставить.
Справка Finance.ua:
- Напомним, что при превышении лимита скорости на 20 км/ч и больше придется заплатить 340 гривен, а на 50 км/ч и больше — 1700 гривен.
- Сумма штрафа уменьшается в два раза, если его оплатить в течение 10 банковских дней после получения уведомления.
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