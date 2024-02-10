Сколько средств потратит Великобритания на исследование искусственного интеллекта — Finance.ua

Сколько средств потратит Великобритания на исследование искусственного интеллекта Сегодня 03:14 — Технологии&Авто

Сколько средств потратит Великобритания на исследование искусственного интеллекта, Фото: alternativescience

Великобритания запускает девять новых центров исследований в области искусственного интеллекта и будет обучать регуляторов новым технологиям. Это будет стоить более £100 миллионов ($125 миллионов).

Об этом сообщает Reuters.

Куда направят средства

Британское правительство сообщило, что на центры, которые сосредоточены на использовании ИИ в сферах здравоохранения, химии и математике, а также на развертывании ответственного ИИ в партнерстве с США направят почти £90 миллионов (около $113 миллионов).

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Еще £10 миллионов (более $12 миллионов) предоставят органам-регуляторам на мониторинг и устранение рисков от ИИ, в частности, в секторах телекоммуникаций, здравоохранения, финансов и образования.

Справка Finance.ua:

Правительство Японии выделяет более 56 миллионов долларов на поддержку разработки программного обеспечения в области генеративного искусственного интеллекта. Ведомство предоставит 8,4 млрд иен, или более 56 млн долларов, на финансирование инициативы в области ИИ семи организациям, среди которых ряд стартапов, а также университет.

Развитие технологий может привести к тому, что около 40% рабочих мест во всем мире будут замещены искусственным интеллектом. Об этом идет речь в анализе Международного валютного фонда.



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