Сколько средств потратит Великобритания на исследование искусственного интеллекта — Finance.ua

Сколько средств потратит Великобритания на исследование искусственного интеллекта
Великобритания запускает девять новых центров исследований в области искусственного интеллекта и будет обучать регуляторов новым технологиям. Это будет стоить более £100 миллионов ($125 миллионов).
Об этом сообщает Reuters.
Куда направят средства
Британское правительство сообщило, что на центры, которые сосредоточены на использовании ИИ в сферах здравоохранения, химии и математике, а также на развертывании ответственного ИИ в партнерстве с США направят почти £90 миллионов (около $113 миллионов).
Еще £10 миллионов (более $12 миллионов) предоставят органам-регуляторам на мониторинг и устранение рисков от ИИ, в частности, в секторах телекоммуникаций, здравоохранения, финансов и образования.
Справка Finance.ua:
- Правительство Японии выделяет более 56 миллионов долларов на поддержку разработки программного обеспечения в области генеративного искусственного интеллекта. Ведомство предоставит 8,4 млрд иен, или более 56 млн долларов, на финансирование инициативы в области ИИ семи организациям, среди которых ряд стартапов, а также университет.
- Развитие технологий может привести к тому, что около 40% рабочих мест во всем мире будут замещены искусственным интеллектом. Об этом идет речь в анализе Международного валютного фонда.
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