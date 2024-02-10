Сколько средств потратит Великобритания на исследование искусственного интеллекта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько средств потратит Великобритания на исследование искусственного интеллекта

Технологии&Авто
13
Сколько средств потратит Великобритания на исследование искусственного интеллекта
Сколько средств потратит Великобритания на исследование искусственного интеллекта, Фото: alternativescience
Великобритания запускает девять новых центров исследований в области искусственного интеллекта и будет обучать регуляторов новым технологиям. Это будет стоить более £100 миллионов ($125 миллионов).
Об этом сообщает Reuters.

Куда направят средства

Британское правительство сообщило, что на центры, которые сосредоточены на использовании ИИ в сферах здравоохранения, химии и математике, а также на развертывании ответственного ИИ в партнерстве с США направят почти £90 миллионов (около $113 миллионов).
Читайте также
Еще £10 миллионов (более $12 миллионов) предоставят органам-регуляторам на мониторинг и устранение рисков от ИИ, в частности, в секторах телекоммуникаций, здравоохранения, финансов и образования.

Справка Finance.ua:

  • Правительство Японии выделяет более 56 миллионов долларов на поддержку разработки программного обеспечения в области генеративного искусственного интеллекта. Ведомство предоставит 8,4 млрд иен, или более 56 млн долларов, на финансирование инициативы в области ИИ семи организациям, среди которых ряд стартапов, а также университет.
  • Развитие технологий может привести к тому, что около 40% рабочих мест во всем мире будут замещены искусственным интеллектом. Об этом идет речь в анализе Международного валютного фонда.
По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.