Сколько средств планируется потратить на развитие ядерной медицины в Украине — Finance.ua

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Сколько средств планируется потратить на развитие ядерной медицины в Украине

Казна и Политика
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Сколько средств планируется потратить на развитие ядерной медицины в Украине
Сколько средств планируется потратить на развитие ядерной медицины в Украине, Фото: freepik
В государственном бюджете Украины на 2025 год заложено 1,6 миллиарда гривен на поддержку развития ядерной медицины, в частности, на приобретение специализированного оборудования для позитронно-эмиссионной томографии.
Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и глава Национальной ассоциации онкологов Украины Валерий Зуб в эфире «Украинского Радио Чернигов».

Для чего нужны центры ядерной медицины

Эксперт пояснил, что позитронно-эмиссионная томография производится с применением специальных радиоактивных веществ, вводимых в организм.
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После этого производится сканирование на компьютерном томографе, обнаруживающем микрометастазы в лимфоузлах, костях, щитовидной железе, простате. То есть, в тех органах, где другим методом выявить их невозможно.
«На сегодняшний день, к сожалению, в Украине у нас есть только один такой аппарат, в государственной клинике „Феофания“, куда мы вынуждены направлять пациентов со всей Украины», — отметил Зуб.
Он добавил, что очередь очень большая, и некоторые пациенты едут в Польшу или другую европейскую страну, чтобы провести это исследование.
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Теперь, по его словам, Украина планирует закупить как минимум 15 таких аппаратов.

Где разместятся такие центры

Эксперт отметил, что сейчас ведутся дискуссии, где будут размещаться центры ядерной медицины.
По его словам, циклотрон, который производит радиофармпрепараты, должен располагаться вблизи городов, где будут устанавливаться компьютерные томографы.
В первую очередь речь идет о следующих городах и областях:
  • Киев (Институт рака);
  • Львов;
  • юг Украины, в частности, Кривой Рог или Днепр.
Напомним, Кабинет министров разрешил бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медучреждений и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По материалам:
Novyny.live
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