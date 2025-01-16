Где самый молодой и самый старый медицинский персонал в ЕС (инфографика) — Finance.ua
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Где самый молодой и самый старый медицинский персонал в ЕС (инфографика)

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Где самый молодой и самый старый медицинский персонал в ЕС (инфографика)
Где самый молодой и самый старый медицинский персонал в ЕС (инфографика)
В 2022 году в ЕС было примерно 1,83 миллиона практикующих врачей, и среди них более 481 тыс. — практикующие врачи широкого профиля. Об этом говорится в статистике Евростата.
Врачи общей практики (GP) оказывают комплексную медицинскую помощь по кругу проблем со здоровьем, не ограничиваясь определенной медицинской отраслью или заболеванием.
Где самый молодой и самый старый медицинский персонал в ЕС (инфографика)
Нидерланды были в авангарде, когда речь идет о соотношении практикующих врачей общей практики, со 183,4 на 100 000 человек.
За ними следуют Ирландия (174,1), Австрия (146,1) и Кипр (137,7).
Португалия сообщила о высокой доле врачей общей практики (304,3 на 100 000 жителей), однако эта цифра касается врачей, у которых есть лицензия на практику, а не практикующих врачей общей практики, что делает ее невозможной для прямого сравнения.
Самый низкий коэффициент был зафиксирован в Греции (имеет лицензию на практику) — 45,8 на 100 000 жителей, за ней следуют Болгария (59,8), Швеция (62,2, данные 2021 года) и Словения (68,8), за по которым идут Венгрия (68,9).
Где найти самый молодой и самый старый медицинский персонал?
Что касается возраста практикующих врачей, то доля молодых (до 35 лет) и старших специалистов (55 лет и старше) существенно отличалась в разных странах.
Очевидно, что медицинская рабочая сила стремительно стареет: в 2022 году 12 стран ЕС сообщили, что доля врачей 55 лет и старше превышала 40,0%.
В Германии была самая высокая доля врачей в возрасте 55−64 лет — 36,1%, за ней следуют Болгария (33,9%) и Латвия (27,4%).
Где самый молодой и самый старый медицинский персонал в ЕС (инфографика)
В Италии — самая высокая доля врачей 65 лет и старше — 26,7%. В этой возрастной категории за Италией следуют Венгрия (22,4%) и Эстония (22,3%).
Напротив, на Мальте была самая высокая доля молодых врачей — 46,1%, за ней следуют Румыния (34,6%) и Нидерланды (29,7%).
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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