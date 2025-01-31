Столица увеличивает размер выплаты мобилизованным киевлянам и младшему медицинскому персоналу (сумма) — Finance.ua

Столица увеличивает размер выплаты мобилизованным киевлянам и младшему медицинскому персоналу (сумма) Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Столица увеличивает размер выплаты мобилизованным киевлянам и младшему медицинскому персоналу (сумма)

По инициативе мэра Киева Виталия Кличко увеличена материальная помощь от города для мобилизованных киевлян до 50 тысяч гривен. Также до 3 тысяч гривен увеличена доплата от столицы медсестрам и санитарам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление мэра столицы.

«Я инициирую увеличение выплаты единовременной материальной помощи для мобилизованных киевлян с 30 тысяч грн до 50 тысяч грн. Мы предусмотрим эти средства в программе «Защитник Киева», — сообщил Виталий Кличко.

Сбережения ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

Также Киевсовет принял решение о повышении суммы помощи младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения столицы, которые оказывают медицинскую и/или реабилитационную помощь.

«Напомню, они получают ежемесячно от города 2 тысячи гривен. Мы же предлагаем увеличить выплату до 3 тысяч гривен», — отметил Виталий Кличко.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.