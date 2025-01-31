Столица увеличивает размер выплаты мобилизованным киевлянам и младшему медицинскому персоналу (сумма) — Finance.ua

Столица увеличивает размер выплаты мобилизованным киевлянам и младшему медицинскому персоналу (сумма)
По инициативе мэра Киева Виталия Кличко увеличена материальная помощь от города для мобилизованных киевлян до 50 тысяч гривен. Также до 3 тысяч гривен увеличена доплата от столицы медсестрам и санитарам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление мэра столицы.
«Я инициирую увеличение выплаты единовременной материальной помощи для мобилизованных киевлян с 30 тысяч грн до 50 тысяч грн. Мы предусмотрим эти средства в программе «Защитник Киева», — сообщил Виталий Кличко.
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Также Киевсовет принял решение о повышении суммы помощи младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения столицы, которые оказывают медицинскую и/или реабилитационную помощь.
«Напомню, они получают ежемесячно от города 2 тысячи гривен. Мы же предлагаем увеличить выплату до 3 тысяч гривен», — отметил Виталий Кличко.
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