Сколько средств на ремонт дорог выделили в Украине с начала войны — Finance.ua

Сколько средств на ремонт дорог выделили в Украине с начала войны Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Сколько средств на ремонт дорог выделили в Украине с начала войны

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину расходы на дороги стали значительно скромнее обычного.

Сколько средств было выделено:

В 2022 году на ремонт автодорог было выделено около 30 млрд грн;

В 2023-м — 63,6 млрд грн (16 млрд грн из них — субвенции от международных партнеров).

Эти деньги были использованы прежде всего на восстановление разрушенных российскими оккупантами дорог и объектов дорожной инфраструктуры. И это не только возведение взорванных мостов, но и налаживание понтонных и насыпных переправ. Потому и не удивительно, что в 5 областей с наибольшими затратами на ремонт дорог вошли: Днепропетровская, Киевская, Харьковская, Херсонская и Запорожская области.

22 сентября 2023 г. Верховная Рада Украины приняла решение о перенаправлении всех средств из Дорожного фонда (94,7 млрд грн) на оборону.

При этом расходы на ремонт автодорог местного и государственного значения, а также восстановление объектов дорожной инфраструктуры будут финансироваться за счет неиспользованных средств за 2021−2023 годы.

Предполагается, что часть потребностей покроют местные бюджеты и субвенции от международных партнеров. Следует помнить и о том, что с 30 мая 2022 года Укравтодор получил разрешение на строительство и ремонт автодорог в кредит. Это означает, что дороги строятся на средства подрядчиков и будут полностью оплачены уже после окончания войны.

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То есть, несмотря на решение Верховной Рады о переводе большинства средств на оборону, дороги будут активно ремонтироваться и в 2024 году.

Однако в обществе не утихают споры по поводу целесообразности выделения средств в условиях военного положения, ведь всегда существует вероятность масштабного повреждения дорожного полотна сразу после окончания строительства в результате «прилета» или иного акта агрессии со стороны россии.

С другой стороны, автодороги используются не только для прохождения гражданского транспорта, но и для эвакуации раненых и беженцев из зоны проведения активных боевых действий и перевозки боеприпасов, лекарств, еды и военной техники. То есть отремонтированная дорога может спасти жизни тех, кто находится в непосредственной близости к линии фронта.

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А еще строительство дорог — это рабочие места для тысяч рабочих. Благодаря этому они могут поддерживать свои семьи и регулярно платить налоги в государственный бюджет.

Напомним, что в марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте «Большой стройки» — общенациональной программы по расширению и развитию транспортной, социальной и спортивной инфраструктуры. В то же время на строительство и ремонт дорог тогда выделили беспрецедентную сумму — 140 млрд грн. Часть средств была взята из Дорожного фонда, местных бюджетов и субвенций партнеров, а остальные перенаправлены из других отраслей.

Больше о расходах на дороги в Украине — читайте в статье на Finance.ua:

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