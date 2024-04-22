Где будут искать средства на ремонт дорог в Украине — Finance.ua

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Где будут искать средства на ремонт дорог в Украине

Казна и Политика
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Где будут искать средства на ремонт дорог в Украине
Где будут искать средства на ремонт дорог в Украине
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры будет инициировать изменения в госбюджет или просить средства из резервного фонда на текущий ремонт инфраструктуры.
Об этом заявил вице-премьер-министр Александр Кубраков на мероприятии «Восстановление Украины».
«Первые четыре месяца года не показательны, мы используем остатки дорожного фонда и фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии с прошлого года для финансирования текущих потребностей», — заявил Кубраков.
По его словам, министерство получает сигналы от руководителей местных администраций, что потребность в ремонте инфраструктуры, в том числе дорог, есть.
«На примере дорог: есть те же эвакуационные маршруты, их нужно обслуживать. На местах нам говорят, что финансирование нужно. В середине года будем обращаться в резервный фонд или рассчитывать на изменения в государственный бюджет»,
сказал министр.

Напомним, в 2024 году бюджет министерства развития общин, территорий и инфраструктуры был сокращен более чем на 70%.
Ранее речь шла о том, что Украина готовит проект для запуска платных дорог в пяти областях стоимостью $6,5 млрд.
Украина готовит технико-экономическое обоснование (ТЭО) для создания первых платных дорогьв Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях. Стоимость проекта составляет $6,5 млрд, сообщил глава Госагентства восстановления Мустафа Найем. Он отметил, что это один из самых перспективных проектов в Украине. И правительство уже зарегистрировало законопроект, позволяющий его реализовать. В участии заинтересованы компании из ЕС.

Справка Finance.ua:

  • Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что до окончания войны платные дороги в Украине не появятся. Об этом он сказал в Харькове. «Что касается платных дорог в Украине, я думаю, что пока идет война, это не перспектива, которую нужно обсуждать. Вопросы платных дорог мы обсуждали еще до войны, есть зарегистрированные законопроекты», — сказал Найем.
По материалам:
Економічна Правда
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