Где будут искать средства на ремонт дорог в Украине — Finance.ua

Где будут искать средства на ремонт дорог в Украине Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Где будут искать средства на ремонт дорог в Украине

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры будет инициировать изменения в госбюджет или просить средства из резервного фонда на текущий ремонт инфраструктуры.

Об этом заявил вице-премьер-министр Александр Кубраков на мероприятии «Восстановление Украины».

«Первые четыре месяца года не показательны, мы используем остатки дорожного фонда и фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии с прошлого года для финансирования текущих потребностей», — заявил Кубраков.

По его словам, министерство получает сигналы от руководителей местных администраций, что потребность в ремонте инфраструктуры, в том числе дорог, есть.

«На примере дорог: есть те же эвакуационные маршруты, их нужно обслуживать. На местах нам говорят, что финансирование нужно. В середине года будем обращаться в резервный фонд или рассчитывать на изменения в государственный бюджет», сказал министр.

Напомним, в 2024 году бюджет министерства развития общин, территорий и инфраструктуры был сокращен более чем на 70%.

Ранее речь шла о том, что Украина готовит проект для запуска платных дорог в пяти областях стоимостью $6,5 млрд.

Украина готовит технико-экономическое обоснование (ТЭО) для создания первых платных дорогьв Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях. Стоимость проекта составляет $6,5 млрд, сообщил глава Госагентства восстановления Мустафа Найем. Он отметил, что это один из самых перспективных проектов в Украине. И правительство уже зарегистрировало законопроект, позволяющий его реализовать. В участии заинтересованы компании из ЕС.

Справка Finance.ua:

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что до окончания войны платные дороги в Украине не появятся. Об этом он сказал в Харькове. «Что касается платных дорог в Украине, я думаю, что пока идет война, это не перспектива, которую нужно обсуждать. Вопросы платных дорог мы обсуждали еще до войны, есть зарегистрированные законопроекты», — сказал Найем.

Економічна Правда По материалам:

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