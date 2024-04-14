Сколько средств компенсировало государство предпринимателям за трудоустройство ВПЛ в 2024 году — Finance.ua

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Сколько средств компенсировало государство предпринимателям за трудоустройство ВПЛ в 2024 году

Казна и Политика
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Сколько средств компенсировало государство предпринимателям за трудоустройство ВПЛ в 2024 году
Сколько средств компенсировало государство предпринимателям за трудоустройство ВПЛ в 2024 году
С начала 2024 года государство выплатило работодателям 45 млн грн за трудоустройство 3300 внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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«Более 2 тысяч работодателей с начала этого года получили от Правительства компенсацию за трудоустройство 3300 украинцев, которые вынуждены были переехать из опасных регионов страны. Более сотни из них — люди с инвалидностью. В общей сложности предпринимателям уже перечислено 45 млн грн», — сказала Свириденко.
По ее словам, благодаря программе компенсации, внутренние переселенцы могут быстрее найти работу, адаптироваться на новом месте и иметь возможность обеспечивать себя и свою семью.
В сообщении отмечено, что в этом году выплаты компенсации для работодателей увеличили до трех месяцев, а за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью — до 6 месяцев
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Напомним, основное условие получения компенсации за трудоустройство ВПЛ — сохранение гарантий занятости ВПЛ в течение периода, превышающего продолжительность выплаты вдвое.

Как получить компенсацию

  • трудоустроить зарегистрированных безработных среди ВПЛ на условиях срочных трудовых договоров;
  • подать необходимые документы в центр занятости;
  • ждать результатов рассмотрения заявления в течение 10 рабочих дней;
  • заключить договор на компенсацию, выплачиваемую каждый нечетный месяц в течение года.
По материалам:
Finance.ua
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