Сколько сейчас зарабатывают украинцы в Чехии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько сейчас зарабатывают украинцы в Чехии

Личные финансы
1
Сколько сейчас зарабатывают украинцы в Чехии
Сколько сейчас зарабатывают украинцы в Чехии
Зарплата зависит от региона и сферы деятельности, в которой работают украинцы в Чехии. Среднее вознаграждение колеблется в пределах 18-35 тыс. крон в месяц. В гривнах это от 31 тыс. грн до 60 тыс. грн.
Об этом пишет uamedia.eu.
«Большинство украинцев, получивших в Чехии временную защиту, приехали из Запорожья, Николаева, Одессы, Мариуполя, Днепра», — рассказывает директор по вопросам международного развития Платформы EWL Михалина Селевич.
Читайте также
В прошлом году украинские беженцы, официально трудоустроившиеся в Чехии, уплатили примерно 8 млрд крон в государственную систему социального обеспечения.

Самое популярное направление работы

Чехия приняла украинских беженцев в расчете на душу населения больше всех среди стран Центральной и Восточной Европы. На 2 апреля текущего года более 504 тыс. человек получили временную защиту. Интересно, что в 2022 году в Чехии 8,5 тысяч украинцев получили лицензию на индивидуальную предпринимательскую деятельность, что на 5,5 тысяч больше, чем год назад.
Место для вашей рекламы
Самое актуальное направление работы в ЧР — работник по производству запчастей для автомобилей. В Чехии базируется множество международных автобрендов. В большинстве своем такие вакансии называют «работник комплектации продукции», но не всегда сразу понятно, что придется комплектовать.

Украинцы увеличили рынок труда ЕС

Сейчас количество украинцев за границей примерно 5 млн. В это число входят те, кто уехал во время полномасштабного вторжения и незадолго до его начала. Такова оценка миграционных процессов от Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины.
Согласно данным Центра экономической стратегии, в 2022 году украинцы увеличили рынок труда ЕС на 0,5-0,6%, а в отдельных странах — Польше, Эстонии, Чехии — рост составил 2%. Но даже несмотря на значительный поток трудоспособных людей из Украины в той же Польше, количество вакансий больше, чем спрос на них. Недобор персонала практически во всех областях колеблется в пределах 20-40%.
Читайте также
Как показывают последние исследования, 84% взрослых украинцев в Польше, прибывших в страну после 24 февраля 2022 года, уже нашли работу. Причем 27% из них сделали это в течение первого месяца пребывания, еще 34% в течение первых трех месяцев.
Интересно, что украинцы не только идут на наемную работу, но и открывают собственные бизнесы. К примеру, 45% всех новых иностранных компаний, созданных в Польше, были украинскими. Чаще всего открывают кафе, клининговые компании, небольшие строительные фирмы и т.д.

Где работают украинцы

Украинцам за рубежом проще всего устроиться на работу, не требующую квалификации. Впрочем, зарплаты здесь будут колебаться в пределах минимальных по стране пребывания. Они будут выше, чем в Украине, если перевести на гривну, но и стоимость жизни в европейских странах значительно выше.
Так, больше всего украинцев за рубежом сегодня работают в сфере общественного питания и в гостиничном бизнесе. Самые распространенные должности — горничные, официанты, уборщики.
Читайте также
Многие украинки нашли работу в сфере красоты и косметологии. В общей сложности в сфере услуг работает 21% беженцев из Украины.
В IT-отрасли привлечены 15% украинцев, а на производствах — 12%.
Наибольшие вызовы, с которыми сталкиваются украинцы за границей:
  • уровень владения английским или местным языком;
  • проблема сочетания занятости с уходом за детьми;
  • незнание местного рынка труда и законодательства.
Беженцы из Украины, работающие в ЕС, в целом удовлетворены условиями трудоустройства. Хотя выделяют ряд проблем: очень долгий рабочий день, слишком низкооплачиваемая работа и отсутствие трудового договора. Также украинцы жалуются на условия проживания и медицину.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
uamedia
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.