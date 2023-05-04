Сколько сейчас зарабатывают украинцы в Чехии — Finance.ua

Сколько сейчас зарабатывают украинцы в Чехии Сегодня 08:01 — Личные финансы

Сколько сейчас зарабатывают украинцы в Чехии

Зарплата зависит от региона и сферы деятельности, в которой работают украинцы в Чехии. Среднее вознаграждение колеблется в пределах 18-35 тыс. крон в месяц. В гривнах это от 31 тыс. грн до 60 тыс. грн.

Об этом пишет uamedia.eu.

«Большинство украинцев, получивших в Чехии временную защиту, приехали из Запорожья, Николаева, Одессы, Мариуполя, Днепра», — рассказывает директор по вопросам международного развития Платформы EWL Михалина Селевич.

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В прошлом году украинские беженцы, официально трудоустроившиеся в Чехии, уплатили примерно 8 млрд крон в государственную систему социального обеспечения.

Самое популярное направление работы

Чехия приняла украинских беженцев в расчете на душу населения больше всех среди стран Центральной и Восточной Европы. На 2 апреля текущего года более 504 тыс. человек получили временную защиту. Интересно, что в 2022 году в Чехии 8,5 тысяч украинцев получили лицензию на индивидуальную предпринимательскую деятельность, что на 5,5 тысяч больше, чем год назад.

Самое актуальное направление работы в ЧР — работник по производству запчастей для автомобилей. В Чехии базируется множество международных автобрендов. В большинстве своем такие вакансии называют «работник комплектации продукции», но не всегда сразу понятно, что придется комплектовать.

Украинцы увеличили рынок труда ЕС

Сейчас количество украинцев за границей примерно 5 млн. В это число входят те, кто уехал во время полномасштабного вторжения и незадолго до его начала. Такова оценка миграционных процессов от Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины.

Согласно данным Центра экономической стратегии, в 2022 году украинцы увеличили рынок труда ЕС на 0,5-0,6%, а в отдельных странах — Польше, Эстонии, Чехии — рост составил 2%. Но даже несмотря на значительный поток трудоспособных людей из Украины в той же Польше, количество вакансий больше, чем спрос на них. Недобор персонала практически во всех областях колеблется в пределах 20-40%.

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Как показывают последние исследования , 84% взрослых украинцев в Польше, прибывших в страну после 24 февраля 2022 года, уже нашли работу. Причем 27% из них сделали это в течение первого месяца пребывания, еще 34% в течение первых трех месяцев.

Интересно, что украинцы не только идут на наемную работу, но и открывают собственные бизнесы. К примеру, 45% всех новых иностранных компаний, созданных в Польше, были украинскими. Чаще всего открывают кафе, клининговые компании, небольшие строительные фирмы и т.д.

Где работают украинцы

Украинцам за рубежом проще всего устроиться на работу, не требующую квалификации. Впрочем, зарплаты здесь будут колебаться в пределах минимальных по стране пребывания. Они будут выше, чем в Украине, если перевести на гривну, но и стоимость жизни в европейских странах значительно выше.

Так, больше всего украинцев за рубежом сегодня работают в сфере общественного питания и в гостиничном бизнесе. Самые распространенные должности — горничные, официанты, уборщики.

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Многие украинки нашли работу в сфере красоты и косметологии. В общей сложности в сфере услуг работает 21% беженцев из Украины.

В IT-отрасли привлечены 15% украинцев, а на производствах — 12%.

Наибольшие вызовы, с которыми сталкиваются украинцы за границей:

уровень владения английским или местным языком;

проблема сочетания занятости с уходом за детьми;

незнание местного рынка труда и законодательства.

Беженцы из Украины, работающие в ЕС, в целом удовлетворены условиями трудоустройства. Хотя выделяют ряд проблем: очень долгий рабочий день, слишком низкооплачиваемая работа и отсутствие трудового договора. Также украинцы жалуются на условия проживания и медицину.

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uamedia По материалам:

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