Как получить 1000 крон за открытие счета в Чехии: условия — Finance.ua

Как получить 1000 крон за открытие счета в Чехии: условия Сегодня 13:39 — Личные финансы

Как получить 1000 крон за открытие счета в Чехии: условия

Два чешских банка предлагают бонусы при открытии счетов — можно получить от 1000 до 3000 крон. Для этого украинцам достаточно иметь разрешение на проживание в Чехии.

Как можно получить средства, сообщает radioukrajina.cz

В двух банках Чехии — Raiffeisenbank и ČSOB — клиенты смогут получить вознаграждение за открытие счета и пользование картой.

При открытии счета в Raiffeisenbank клиент в течение следующих 6 месяцев будет получать бонусы в размере 500 крон (841 гривна) за каждый календарный месяц, когда будет расчет картой хотя бы 3 раза. В общей сложности можно получить до 3000 крон (5047 грн).

Банк открывает счета гражданам Украины. Для этого достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и разрешение на проживание.

Банк ČSOB предлагает вознаграждение в 1000 крон при открытии счета. Для этого необходимо также застраховать свою платежную карту и в течение 30 дней зайти в мобильное приложение ČSOB Smart. После этого клиент получит бонус на новый аккаунт до 30 апреля 2023 года.

Ранее этот банк ввел льготные условия для украинцев — за открытие счета украинцы могли снимать деньги с украинских карт денег в сети банкоматов без комиссии.

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