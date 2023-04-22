В Чехии назвали сумму минимальной достойной зарплаты — Finance.ua

В Чехии назвали сумму минимальной достойной зарплаты Сегодня 15:39 — Личные финансы

В Чехии назвали сумму минимальной достойной зарплаты

Минимальная достойная заработная плата за полный рабочий день, обеспечивающая потребности взрослого с ребенком, досуг и небольшие сбережения, достигла в прошлом году в Чешской Республике 40 912 крон. В Праге она составляла 42 776 крон, в основном из-за более высокой стоимости жилья в столице.

Об этом, как сообщает ceskenoviny.cz , на пресс-конференции рассказали представители организации Platforma pro minimální důstojnou mzdu.

В 2021 году минимальная достойная зарплата в регионах составляла 31 146 крон, а в Праге — 36 717 крон. Рост заработной платы в прошлом году был обусловлен преимущественно высокой инфляцией, поскольку номинальная заработная плата росла медленнее потребительских цен. Таким образом, еще 800 000 рабочих мест были ниже минимальной достойной заработной платы, чем в 2021 г. Минимальная достойная заработная плата достигла уровня средней заработной платы, которая в прошлом году в Чехии составила 40 353 крон.

Женщины чаще зарабатывают меньше минимальной достойной зарплаты, чем мужчины. Это касается 68% рабочих мест с полной занятостью для женщин и 53% для мужчин. Это связано с неравенством в оплате труда между мужчинами и женщинами, которое выше среднего по Европе.

Минимальная достойная заработная плата рассчитывается на основе текущих цен — каким должно быть вознаграждение за работу в обычное рабочее время, чтобы обеспечить работникам и их домохозяйствам достаточно средств для жизни. Она должна позволять покрывать расходы на питание и жилье, одежду, транспорт, медицинское обслуживание, образование и досуг, а также оплачивать другие важные расходы, включая сбережения на непредвиденные обстоятельства. Платформа публикует ее с 2019 года.

uamedia По материалам:

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