Как найти жилье в Чехии: цены, типы квартир — Finance.ua

Как найти жилье в Чехии: цены, типы квартир Сегодня 19:00 — Недвижимость

Жилье в Праге сейчас найти нелегко, но если вы нашли привлекательный вариант и получили ответ от арендодателя с приглашением на «prohlídku» (просмотр. — Ред.) квартиры, то не стоит медлить. Хорошие квартиры разбирают через несколько часов после публикации объявления.

Арендаторы предпочитают договор сроком на 1 год с возможностью дальнейшего продления. Также вам придется внести депозит (в размере месячной аренды. — Ред.), который вернут при выселении.

Существует также вариант «výpovednou lhutu» — это срок, за который вы должны сообщить хозяину о своем желании выселиться. Стандартно он составляет 3 месяца.

Конечно, вы можете уехать и раньше, но эти три месяца все равно придется оплатить.

Возможен вариант, когда хозяин быстро находит новых арендаторов и ничего от вас не потребует, но так бывает довольно редко.

Самые популярные сайты для поиска жилья на долгосрочный период

Виды квартир:

1 кк — означает, что квартира состоит из 1 комнаты с кухонным уголком, то есть это студия.

1+1 — означает 1 комнату и отдельную кухню.

Соответственно, 2 кк — это двухкомнатная квартира, где одна из комнат совмещена с кухонным уголком.

2+1 — 2 отдельные комнаты и отдельная кухня.

Цены на квартиры зависят от удаленности района, наличия метро поблизости и удобств в доме. За квартиру 2kk просят от 19 до 25 тысяч крон (примерно 780-1000 евро — Ред.) в месяц, вместе с коммунальными услугами, так называемыми «поплатками».

Коммунальные услуги — средняя стоимость электроэнергии, газа и воды. Если раньше средняя стоимость коммуналки в месяц составляла 3-5 тыс. крон (125-200 евро — Ред.), то сейчас 5-7 тыс. (200-280 евро — Ред.). Поэтому если потреблять электроэнергию не экономя, сумма доплаты может быть существенной.

Читайте больше в статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.