Как найти жилье в Чехии: цены, типы квартир — Finance.ua

Как найти жилье в Чехии: цены, типы квартир
Жилье в Праге сейчас найти нелегко, но если вы нашли привлекательный вариант и получили ответ от арендодателя с приглашением на «prohlídku» (просмотр. — Ред.) квартиры, то не стоит медлить. Хорошие квартиры разбирают через несколько часов после публикации объявления.
Арендаторы предпочитают договор сроком на 1 год с возможностью дальнейшего продления. Также вам придется внести депозит (в размере месячной аренды. — Ред.), который вернут при выселении.
Существует также вариант «výpovednou lhutu» — это срок, за который вы должны сообщить хозяину о своем желании выселиться. Стандартно он составляет 3 месяца.
Конечно, вы можете уехать и раньше, но эти три месяца все равно придется оплатить.
Возможен вариант, когда хозяин быстро находит новых арендаторов и ничего от вас не потребует, но так бывает довольно редко.
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Виды квартир:
- 1 кк — означает, что квартира состоит из 1 комнаты с кухонным уголком, то есть это студия.
- 1+1 — означает 1 комнату и отдельную кухню.
- Соответственно, 2 кк — это двухкомнатная квартира, где одна из комнат совмещена с кухонным уголком.
- 2+1 — 2 отдельные комнаты и отдельная кухня.
Цены на квартиры зависят от удаленности района, наличия метро поблизости и удобств в доме. За квартиру 2kk просят от 19 до 25 тысяч крон (примерно 780-1000 евро — Ред.) в месяц, вместе с коммунальными услугами, так называемыми «поплатками».
Коммунальные услуги — средняя стоимость электроэнергии, газа и воды. Если раньше средняя стоимость коммуналки в месяц составляла 3-5 тыс. крон (125-200 евро — Ред.), то сейчас 5-7 тыс. (200-280 евро — Ред.). Поэтому если потреблять электроэнергию не экономя, сумма доплаты может быть существенной.
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