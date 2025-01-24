Сколько сейчас стоит недвижимость в Закарпатье: цены на жилье — Finance.ua

Сколько сейчас стоит недвижимость в Закарпатье: цены на жилье Сегодня 12:06 — Недвижимость

Сколько сейчас стоит недвижимость в Закарпатье: цены на жилье

В 2024 году в Закарпатье произошли значительные изменения на рынке недвижимости. Спрос на покупку жилья снизился на 5−8%, а аренда потеряла 10% популярности по сравнению с предыдущим годом.

Именно спрос на покупку и повлиял на стоимость недвижимости в Западном регионе, сообщает « Суспільне ».

По словам риелтора Антонины Геры, стоимость вторичного жилья и аренды в Ужгороде заметно упала. К примеру, аренда трехкомнатной квартиры (100−110 кв. м) в 2023 году стоила около 800 долл., а в 2024-м году уже находилась в диапазоне 600−650 дол.

Первичный рынок

Закарпатье заняло второе место в Украине по стоимости новых квартир. Средняя стоимость квадратного метра выросла на 14% и составила 1,171 тыс. долл. Для сравнения, в Киеве, где цена самая высокая (1,342 тыс. долл./кв. м), произошло снижение на 4%. Занимающая третье место Львовская область зафиксировала рост на 3% (1,09 тыс. долл./кв. м).

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Вторичный рынок

Закарпатье стало третьим в Украине по стоимости вторичного жилья, в среднем:

однокомнатная квартира — 69,28 тыс. долл.;

двухкомнатная — 82,44 тыс. долл.;

трехкомнатная — 95 тыс. дол.

Рынок аренды

Закарпатье занимает 5−7 места по стоимости аренды в Украине. Так, средние цены на аренду квартир здесь составляют:

однокомнатная квартира — 12,6 тыс. грн/месяц;

двухкомнатная — 14,9 тыс. грн/месяц;

трехкомнатная — 20 тыс. грн/месяц.

Прогнозы на 2025 год

По словам экспертов, в 2025 году стоимость нового жилья в Закарпатье может вырасти на 20−25%. Цены на вторичное жилье останутся стабильными, однако стоимость квартир чехословацкого периода может снизиться к середине года на 15%.

Справка Finance.ua:

Как сообщают аналитики ЛУН, средняя цена за квадратный метр в однокомнатной квартире на первичном рынке в Киеве составляет 53 000 грн в Ужгороде — 46 20 грн. Однако самая высокая цена остается во Львове — это более 55 700 грн/кв.м.

Аналитика свидетельствует, что больше времени украинцам сейчас нужно будет экономить на покупку квартиры во Львове — это более 13,8 года Чуть меньше в Ужгороде — это займет 12,9 лет.

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