Цены на аренду недвижимости во Львове (инфографика) — Finance.ua

Цены на аренду недвижимости во Львове (инфографика) Сегодня 13:00 — Недвижимость

Цены на аренду недвижимости во Львове (инфографика)

Цены как на продажу, так и на аренду недвижимости во Львове остаются одними из самых высоких в Украине. В среднем, чтобы арендовать жилье в городе, приходится выкладывать более 20 тысяч гривен в месяц.

Об этом говорится в данных DIM.RIA

В среднем, чтобы арендовать квартиру во Львове, в месяц придется выложить 21 250 гривен. Средняя стоимость аренды одного квадратного метра составляет 383 гривны.

Арендодатели предлагают квартиры по разным ценам. Диапазон в среднем колеблется от 20 273 до 24 013 гривен. Однако можно найти жилье и от 9053 гривен. Вероятно, оно будет в отдаленных районах или будет иметь определенные неудобства. Есть также предложения, которые достигают почти 70 тысяч гривен, но они единичны.

Инфографика DIM.RIA.

Цены в зависимости от района

Что касается предложений в разных районах, то средние цены у них ощутимо отличаются. Самая дорогая аренда жилья в Шевченковском районе, там средняя цена — 23 375 гривен.

Не считая того, цены зависят и от количества комнат в жилище. Однако следует отметить, что разница между однокомнатной и двухкомнатной квартирами обычно всего несколько тысяч гривен.

Ранее мы писали , за сколько лет можно купить квартиру в разных городах Украины. Поэтому дольше всего украинцам сейчас нужно будет экономить на покупку квартиры во Львове — это более 13,8 лет. Чуть меньше в Ужгороде — это займет 12,9 лет. В столице, в среднем, квартиру на вторичке можно приобрести за 13,5 лет (за последнее время +4%). А вот в Житомире, Ровно и Черкассах соответственно за 10,5, 10,3 и 10,1 года.

Справка Finance.ua:

Как сообщают аналитики ЛУН, средняя цена за квадратный метр в однокомнатной квартире на первичном рынке в Киеве составляет 53 000 грн в Ужгороде — 46 20 грн. Однако самая высокая цена остается во Львове — это более 55 700 грн./кв.м.

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Телеканал 24 По материалам:

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