Сколько раз можно записаться на экзамен в сервисном центре МВД Сегодня 18:33 — Личные финансы

Правила работы системы Е-записи сервисных центров МВД

Граждане, которые планируют сдавать теоретический или практический экзамен для получения водительского удостоверения, интересуются, как часто можно записываться на услугу и влияют ли другие записи в системе на возможность получить место на экзамен.

В Главном сервисном центре МВД напомнили об основных правилах работы системы Е-записи

Когда можно повторно записаться на экзамен

Для сдачи теоретического или практического экзамена гражданин может осуществить новую запись не ранее чем через 10 календарных дней после предварительной записи на соответствующую услугу — на 11-й день.

Сколько записей доступно за месяц

Один человек может осуществить не более четырех регистраций через систему Е-записи в течение календарного месяца на все виды услуг ТСЦ МВД.

Поэтому если гражданин уже использовал все четыре доступные записи на другие услуги, записаться на сдачу экзамена через Е-запись он не сможет до наступления нового календарного месяца.

Можно ли воспользоваться терминалом самообслуживания

Кроме онлайн-регистрации, запись на получение услуг доступна через терминал самообслуживания, расположенный в сервисном центре МВД.

Регистрации через терминал самообслуживания и через Е-запись учитываются вместе. Поэтому, даже если гражданин использовал лимит в четыре регистрации через систему Е-записи, он не сможет осуществить запись через терминал самообслуживания.

В то же время, для регистраций через терминал также действует ограничение — не более четырех записей в течение календарного месяца для одного человека. Такие записи производятся на текущий день при наличии свободных мест в сервисном центре МВД.

В МВД рекомендуют заранее планировать получение услуг и контролировать количество использованных регистраций.

Также в ведомстве напомнили, что после неудачной сдачи экзамена, в том числе практического, повторную запись рекомендуется делать не ранее следующего дня.

Это связано с необходимостью внесения результатов экзамена и видеоматериалов в соответствующие реестры и информационные системы. После завершения обработки данных кандидат в водители может беспрепятственно записаться на следующую попытку сдачи экзаменов.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Верховной Раде готовят повышение штрафов за превышение скорости на дорогах. Соответствующий законопроект предусматривает существенное усиление ответственности для водителей за нарушение скоростного режима.

Законопроект, разработанный совместно с МВД и Национальной полицией «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах», предлагает следующую градацию штрафов:

свыше 20 км/ч — 680 грн;

свыше 40 км/ч — 2040 грн;

свыше 60 км/ч — 2720 грн;

свыше 80 км/ч — 3400 грн;

превышение пять и более раз за год — 17 000 грн.

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