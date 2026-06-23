Сколько раз можно записаться на экзамен в сервисном центре МВД

Граждане, которые планируют сдавать теоретический или практический экзамен для получения водительского удостоверения, интересуются, как часто можно записываться на услугу и влияют ли другие записи в системе на возможность получить место на экзамен.
В Главном сервисном центре МВД напомнили об основных правилах работы системы Е-записи.
Когда можно повторно записаться на экзамен
Для сдачи теоретического или практического экзамена гражданин может осуществить новую запись не ранее чем через 10 календарных дней после предварительной записи на соответствующую услугу — на 11-й день.
Можно ли воспользоваться терминалом самообслуживания
Кроме онлайн-регистрации, запись на получение услуг доступна через терминал самообслуживания, расположенный в сервисном центре МВД.
Регистрации через терминал самообслуживания и через Е-запись учитываются вместе. Поэтому, даже если гражданин использовал лимит в четыре регистрации через систему Е-записи, он не сможет осуществить запись через терминал самообслуживания.
В то же время, для регистраций через терминал также действует ограничение — не более четырех записей в течение календарного месяца для одного человека. Такие записи производятся на текущий день при наличии свободных мест в сервисном центре МВД.
В МВД рекомендуют заранее планировать получение услуг и контролировать количество использованных регистраций.
Также в ведомстве напомнили, что после неудачной сдачи экзамена, в том числе практического, повторную запись рекомендуется делать не ранее следующего дня.
Это связано с необходимостью внесения результатов экзамена и видеоматериалов в соответствующие реестры и информационные системы. После завершения обработки данных кандидат в водители может беспрепятственно записаться на следующую попытку сдачи экзаменов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Верховной Раде готовят повышение штрафов за превышение скорости на дорогах. Соответствующий законопроект предусматривает существенное усиление ответственности для водителей за нарушение скоростного режима.
Законопроект, разработанный совместно с МВД и Национальной полицией «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах», предлагает следующую градацию штрафов: