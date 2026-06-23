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В КГГА объяснили, что будет с поездками, приобретенными по 8 грн, после повышения тарифов

Личные финансы
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Неиспользованные поездки автоматически перечислятся в денежный эквивалент и зачислятся на баланс электронного билета.
Неиспользованные поездки автоматически перечислятся в денежный эквивалент и зачислятся на баланс электронного билета.
В Киеве поездки, приобретенные до повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, будут действовать до 14 сентября 2026 года.
Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА в ответ на запрос Суспільного.

Что будет с неиспользованными поездками

Поездки, приобретенные до 14 июля, можно использовать в течение двух месяцев — до 14 сентября 2026 года. После этого неиспользованные поездки автоматически пересчитают в денежный эквивалент и зачислят на баланс электронного билета.
В настоящее время в городской администрации прорабатывают результаты общественного обсуждения проекта решения о пересмотре тарифов. После этого документ будет передан на согласование.
Также в КГГА сообщили, что с 1 августа планируется ввести единый электронный билет стоимостью 60 грн. Он будет давать право на бесплатные пересадки в течение 90 минут с момента активации. Это будет касаться поездок в метро, ​​автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере.

Что известно о повышении тарифов на проезд

В Киеве планируется повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте до 30 грн за разовую поездку. Новые тарифы могут вступить в силу с 15 июля 2026 года.
Для пассажиров, пользующихся транспортной картой и покупающих поездки пакетами, предусмотрена система скидок. В зависимости от количества приобретенных поездок стоимость одной будет составлять от 25 до 30 грн.
Также город планирует сохранить льготы для студентов и школьников и ввести пересадочный билет на срок 90 минут.
В КГГА необходимость пересмотра тарифов объясняют ростом затрат на электроэнергию, топливо, ремонт подвижного состава и оплату труда. По расчетам транспортных предприятий экономически обоснованный тариф в метро превышает 64 грн, а в наземном транспорте 44 грн.
По материалам:
suspilne.media
Киев
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