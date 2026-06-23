Украинцы могут получить до 3000 гривен: кого это касается

Ранее применялся другой график выплат с датами 3, 13 и 23 числа, однако его больше не используют.
Размеры пособия
Размеры выплат в 2026 году остались без изменений.
Взрослые ВПЛ, отвечающие условиям программы, получают 2000 гривен.
Для детей и лиц с инвалидностью предусмотрено 3000 гривен.
После обновления правил отдельные категории переселенцев могут получать пособие до 30 месяцев с момента оформления. Раньше максимальный срок составлял 24 месяца.
Получателям рекомендуют проверять поступление средств на банковские карты с учетом возможных задержек, которые могут возникать по исходным или техническим причинам. Государственная программа направлена на поддержку людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.
Ранее Finance.ua собрал информацию о большинстве программ, выплат и возможностях, на которые ВПЛ могут претендовать в 2026 году.