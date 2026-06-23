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Украинцы могут получить до 3000 гривен: кого это касается

Личные финансы
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Украинцы могут получить до 3000 гривен: кого это касается
Украинцы могут получить до 3000 гривен: кого это касается
В Украине часть внутренне перемещенных лиц получит ежемесячное пособие в размере 3000 гривен.
Выплаты производятся в определенные периоды — до 15 или до 28 числа каждого месяца, в зависимости от графика начислений, пишут ukranews.com.
Ранее применялся другой график выплат с датами 3, 13 и 23 числа, однако его больше не используют.

Размеры пособия

Размеры выплат в 2026 году остались без изменений.
  • Взрослые ВПЛ, отвечающие условиям программы, получают 2000 гривен.
  • Для детей и лиц с инвалидностью предусмотрено 3000 гривен.
После обновления правил отдельные категории переселенцев могут получать пособие до 30 месяцев с момента оформления. Раньше максимальный срок составлял 24 месяца.
Получателям рекомендуют проверять поступление средств на банковские карты с учетом возможных задержек, которые могут возникать по исходным или техническим причинам. Государственная программа направлена ​​на поддержку людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.
Ранее Finance.ua собрал информацию о большинстве программ, выплат и возможностях, на которые ВПЛ могут претендовать в 2026 году.

Программы для ВПЛ в Украине

По материалам:
Finance.ua
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