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Сезонная работа в Одессе и Карпатах: где платят больше летом 2026 года

Личные финансы
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На должность бариста в Одессе фиксировали в среднем 7 отзывов на 1 объявление
На должность бариста в Одессе фиксировали в среднем 7 отзывов на 1 объявление
В период летних отпусков наиболее популярными направлениями отдыха в Украине традиционно остаются Одесса и Карпаты. Рост туристического потока влияет и на рынок труда, стимулируя спрос на сезонных работников. Несмотря на разную динамику в Одессе и Карпатах, в обоих регионах наблюдается спрос на работников в сфере обслуживания и услуг.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.

Одесса

В преддверии летнего сезона рынок труда в Одессе остается активным. Среди профессий, на которые работодатели чаще всего ищут работников:
  • продавец — медианная зарплата 26 тыс. грн;
  • водитель — 42,5 тыс. грн;
  • повар — 30 тыс. грн;
  • грузчик — 29 тыс. грн;
  • разнорабочий — 27,5 тыс. грн;
  • уборщица — 16 тыс. грн;
  • бариста — 22,5 тыс. грн;
  • официант — 25 тыс. грн.
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По сравнению с маем прошлого года медианные зарплаты по ряду профессий существенно выросли. В частности, для грузчиков на 29%, уборщиц на 18%, поваров на 20%, продавцов на 16%, водителей на 13%.
Количество вакансий в Одессе почти не изменилось по сравнению с маем 2025 г., продемонстрировав незначительный рост на 1%.
Спрос на работу в Одессе накануне лета также высокий — кое-где достигает более 5 отзывов на 1 объявление.
Например, самой высокой в ​​мае 2026 года была конкуренция на вакансии администратора — на 1 объявление с предложением работы приходилось почти 11 откликов. На втором месте — вакансия разнорабочего, где наблюдали 8 откликов на 1 объявление. На должность бариста в Одессе фиксировали в среднем 7 откликов на 1 объявление, а на должности уборщицы и охранника — 6 откликов на 1 объявление. Также востребованными среди соискателей водительские должности (5 откликов на 1 объявление), повара (3 отклика на 1 объявление).

Карпаты

В Карпатском регионе рынок труда также показывает высокую активность. Чаще всего работодатели ищут:
  • продавцов — медианная зарплата 18,5 тыс. грн;
  • поваров — 25 тыс. грн;
  • водителей — 32,5 тыс. грн;
  • администраторов — 22 тыс. грн;
  • горничных — 22,5 тыс. грн;
  • уборщиц — 14,9 тыс. грн;
  • разнорабочих — 30 тыс. грн;
  • грузчиков — 21,3 тыс. грн.
По сравнению с маем прошлого года, количество вакансий в Карпатах выросло почти на 13%.
За год медианные зарплаты по отдельным профессиям существенно повысились. Наибольший рост зафиксировали для водителей (+30%), торговых представителей (+25%), продавцов (+23%) и горничных (+15%).
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В то же время для некоторых категорий работников медианные зарплаты снизились. В частности, для грузчиков на 25%, а для уборщиц на 28%.
Если анализировать спрос среди соискателей работы, то высокой в ​​мае 2026 года была конкуренция на вакансии охранника — в среднем 12 откликов на 1 объявление. Также активно откликались на предложения работы горничной (7 откликов на 1 объявление), строителем (6 откликов на 1 объявление), водителем, официантом, (5 откликов на 1 объявление).
Там, где растет туристический поток, растет и потребность в работниках. Несмотря на разную динамику в Одессе и Карпатах, в обоих регионах мы видим запрос на работников в сфере обслуживания и услуг. Что касается медианных зарплат, тенденции положительные: преимущественно фиксируем рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на работу высокий: кандидаты активно откликаются на объявления от работодателей.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что традиционно накануне лета растет количество объявлений по сезонной и временной работе. В мае 2026 г. и спрос на соответствующие вакансии был высоким: на некоторые профессии фиксировали почти 20 откликов на 1 объявление. Больше всего предложений было для разнорабочих. Больше всего предложений сезонной работы в мае 2026 было для разнорабочих. Медианная заработная плата по таким вакансиям составила 18,7 тыс. грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаВакансииЗарплатаРынок трудаОдесса
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