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Сколько разрешений на работу в Украине получили иностранцы с начала 2026 года

Личные финансы
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Сколько разрешений на работу в Украине получили иностранцы с начала 2026 года
Сколько разрешений на работу в Украине получили иностранцы с начала 2026 года
Региональными подразделениями Государственной службы занятости (ГЦЗ) с начала этого года было выдано 3,8 тыс. разрешений иностранцам и лиц без гражданства на работу в Украине.
Об этом сообщил заместитель директора ГЦЗ Станислав Павленко, пишет Интерфакс-Украина.
«Для сравнения в 2021 году ГЦЗ выдал 16,3 тыс. разрешений, а в 2025 году было выдано — 7,5 тыс., по состоянию на 1 июня 2026 года выдано — 3,8 тыс.», — отметил Павленко.
По его словам, разрешение, в зависимости от категории иностранного наемного работника, может быть выдано со сроком действия от полугода до трех лет. «При наличии оснований действие разрешения может продолжаться неограниченное количество раз».
«Государственная служба занятости не формирует миграционную политику и не привлекает иностранцев к работе в Украине. Служба предоставляет работодателю административную услугу — оформление разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства», — отметил заместитель директора ГЦЗ.
Ранее Finance.ua писал, что привлечение 1 иностранного работника в Украину стоит от 75 тыс. до 150 тыс. грн.
Министерство экономики проводило опрос работодателей по их опыту работы с трудовыми мигрантами. Как показали результаты, такой опыт имеют только единичные компании.
При этом стоимость привлечения одного иностранного работника составляет от 75 тыс. до 150 тыс. грн. с учетом услуг рекрутеров, логистики и сопутствующих расходов.
Переобучение гражданина Украины обходится значительно дешевле. «Это 20−30 тыс. грн, и у вас человек, уже знающий язык, у которого уже есть жилье, он уже интегрирован внутри страны, и вы просто даете ему необходимые знания», — сказала Марчак.
По материалам:
Finance.ua
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