Сколько предусматривает новый бюджет ЕС на 2028−2034 годы для Украины — Finance.ua

Сколько предусматривает новый бюджет ЕС на 2028−2034 годы для Украины Сегодня 12:02

Сколько предусматривает новый бюджет ЕС на 2028−2034 годы для Украины

Еврокомиссия закладывает для Украины по разделу расходов на расширение Евросоюза 100 млрд евро на 2028−2034 годы.

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комментируя распределение в рамках нового долгосрочного финансового плана ЕС (бюджета) на 2028−2034 годы.

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«Мы выделяем специально для Украины 100 млрд евро. Вы знаете, что у нас есть украинский фонд для восстановления в 50 млрд евро. Эта сумма выплачивается, поэтому мы предлагаем 100 млрд евро, чтобы пополнить этот фонд для Украины с целью обеспечить украинский перезапуск и устойчивость и, конечно, ускорить ее вступление в Европейский союз», — сказала глава ЕК в среду на пресс-конференции в Брюсселе, представляя долгосрочный бюджет ЕС.

Еврокомиссия предложила на 2028−2034 гг. финансовый план ЕС в 2 трлн евро.

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Ранее в Европарламенте напомнили , что в феврале 2024 года, при пересмотре долгосрочного бюджета ЕС, ЕП добился значительного увеличения расходов на ключевые приоритеты, такие как поддержка Украины, которые депутаты Европарламента смогли сохранить в бюджете на 2025 год.

Еврокомиссия по проекту бюджета предусматривала для Украины 15,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility.

Писали также о том, что Украина запускает общий с ЕС фонд Brave Tech EU для развития оборонных стартапов. Объем инвестиций составит 100 миллионов евро. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. У Украины уже есть одни из лучших условий в мире для запуска оборонных стартапов, от тестирования на фронте до заключения госконтрактов. Инициатива Brave1 уже предоставила грантов более чем на 2 миллиарда гривен.

Справка Finance.ua

ЕС и его государства-члены вместе являются крупнейшим донором международной помощи в мире, предоставив почти 96 миллиардов евро (99 миллиардов долларов) в 2023 году, тогда как США потратили почти 72 миллиарда долларов на внешнюю поддержку.

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