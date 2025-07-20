Ряд жителей ЕС не может позволить себе отпуск вне дома — Finance.ua

Ряд жителей ЕС не может позволить себе отпуск вне дома
Около 27% населения Европейского союза в возрасте от 16 лет не смогли позволить себе в прошлом году недельный отпуск вдали от дома.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Европейским статистическим управлением (Eurostat).
В каких странах ситуация самая плохая, а где могут позволить себе больше
В 2024 году 27% населения ЕС в возрасте 16 лет и старше не могли позволить себе одну неделю ежегодного отпуска вне дома.
Самая высокая доля людей, которые не могут позволить себе недельный ежегодный отпуск, была зафиксирована в Румынии (58,6%), Греции (46%) и Болгарии (41,4%).
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Этот показатель снизился на 1,5 процентных пункта по сравнению с 2023 годом и на 10,6 п.п. по сравнению с 2014 годом.
Для сравнения, в Люксембурге только 8,9% граждан, в Швеции — 11,6%, а в Нидерландах — 13% не могли позволить себе недельный отпуск вдали от дома.
В Испании доля тех, кто не может себе позволить недельный отпуск вне дома, составила 33,4% в прошлом году, в Италии — 31,4%, в Польше — 25,5%, во Франции — 22%, в Германии — 20,8%, в Австрии — 18,9%.
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