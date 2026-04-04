Сколько помощи Украина получила от ЕС с начала большой войны
С начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года Украина получила более 193 млрд евро помощи от ЕС и государств-членов.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время участия в выездном неформальном заседании Совета ЕС по иностранным делам в Киеве.
«С февраля 2022 года Украина получила более 193 млрд евро помощи от ЕС и государств-членов. Это позволило нам выстоять, продолжать сопротивление российской агрессии и двигаться по пути реформ», — сообщила Свириденко.
По ее словам, для Украины важна международная поддержка и скорейшее разблокирование займа от Евросоюза, поскольку «это вопрос украинского оборонного планирования и устойчивости страны в условиях военных угроз».
Она также отметила, что Украина интегрирует финальные критерии вступления в ЕС по всем кластерам в Национальную программу адаптации законодательства к праву Евросоюза, принятие которой ожидается в ближайшее время.
Кроме того, премьер добавила, что сейчас Украина готова делиться с партнерами опытом обеспечения работы энергосистемы в условиях войны.
До этого Finance.ua отмечал, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила более 172 млрд долларов внешнего финансирования. Эти ресурсы предоставляются под четко определенные цели, в частности связанные с безопасностью.
