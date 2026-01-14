Сколько нужно зарабатывать, чтобы быть богатым в Польше Сегодня 15:33 — Личные финансы

Сколько нужно зарабатывать, чтобы быть богатым в Польше

В ходе опроса Центра исследования общественного мнения CBOS респондентов спросили, какой уровень дохода, по их мнению, позволяет считать человека или семью богатым. Результаты свидетельствуют, что у значительной части польского общества финансовые ожидания умеренные.

Об этом сообщает InPoland.net.pl.

В ноябре специалисты CBOS исследовали вопрос, людей с каким доходом поляки считают состоятельными. Респондентов, среди прочего, спросили, какой чистый доход на человека должна иметь семья в месяц, чтобы считаться богатой.

Результаты опроса

Большинство респондентов — 23% - ответили, что сумма должна быть от 10 000 до 14 999 злотых на каждого члена домохозяйства.

Кроме того, по данным опроса:

19% опрошенных считают состоятельными семьи с доходом от 5 000 до 9 999 злотых на человека;

еще 19% - с доходом от 15 000 до 29 999 злотых;

21% респондентов затруднились определить конкретный порог состоятельности.

В целом респонденты чаще всего называют уровень около 10 000 злотых чистого дохода на одного человека в семье как порог состоятельности.

Сколько богатых людей в Польше

Участникам опроса также ставили вопрос «сколько богатых людей приходится на 100 жителей в Польше»?

39% респондентов считают, что количество богатых людей в Польше не превышает 10%.

10% респондентов отметили, что количество состоятельных людей превышает 50 человек на 100 жителей Польши.

Четверть опрошенных не смогли точно определить процент состоятельных людей в польском обществе.

Ожидания насчет будущего

36% участников опроса считают, что в ближайшие годы состоятельных людей станет больше, в то время как 14% имели противоположное мнение.

77% респондентов считают, что у людей в Польше нет равных возможностей, и только избранные могут стать богатыми.

Между тем, 17% считают, что каждый в Польше имеет равные шансы стать богатым. 6% респондентов не имеют конкретного мнения по этому вопросу.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что украинцы работают в Польше преимущественно в секторах, где не хватает местной рабочей силы. Это такие отрасли, как строительство, промышленность, сфера услуг, транспорт, общепит и уход за пожилыми людьми.

По состоянию на конец июля 2025 г. в Польше работало 1 106 300 иностранцев — это 6,7% от общего количества работников в стране. Наибольшей группой иностранных работников в Польше были граждане Украины — 67%. Их доля снизилась на 0,3% по сравнению с июлем 2024 года и выросла на 0,1% по сравнению с июнем 2025 года.

