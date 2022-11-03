Сколько налогов уплатил бизнес в бюджет во время войны — Finance.ua
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Сколько налогов уплатил бизнес в бюджет во время войны

Казна и Политика
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Сколько налогов уплатил бизнес в бюджет во время войны
Сколько налогов уплатил бизнес в бюджет во время войны, freepik.com
В январе-октябре текущего года поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета по платежам, контролируемым ГНС, составляют 575,7 млрд грн. Это на 87,6 млрд грн или на 17,9% больше, чем в январе-октябре 2021 года.
Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины.
Показатели росписи Министерства финансов Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 101,8%, дополнительные поступления — 9,9 млрд гривен.
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Возмещен НДС на счета плательщиков — 62,9 млрд гривен.
В октябре 2022 года поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета составляют 42,4 млрд грн. Это на 3,8 млрд грн, или на 9,9% больше, чем в октябре 2021 года.
Возмещен НДС на счета плательщиков — 10,9 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • по данным Национального банка Украины, за девять месяцев 2022 года объем компьютерных услуг увеличился на 13% и составляет почти 5,5 млрд долл. США. При этом сумма уплаченных ІТ-индустрией налогов и сборов за этот период составила 48 млрд грн;
  • Приват24 добавил новый функционал для предпринимателей — уплату единого налога и других бюджетных платежей.

Двойное налогообложение: кому грозит, как избежать

По материалам:
Finance.ua
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