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Кто в Украине платит больше всего налогов — данные ГНС

Казна и Политика
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Кто в Украине платит больше всего налогов — данные ГНС
Кто в Украине платит больше всего налогов — данные ГНС
В Государственной налоговой службе обнародовали данные о наполнении бюджетов всех уровней (уплата налогов, сборов и платежей (сбор) в Сводный бюджет Украины) в разрезе отраслей экономики за январь — сентябрь 2022 года.
Сообщается, что наибольшую долю от общего сбора в Сводный бюджет Украины составляет уплата субъектами хозяйствования по следующим отраслям:
  • «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 16,4%;
  • «Перерабатывающая промышленность» — 14,1%;
  • «Добывающая промышленность и разработка карьеров» — 13,2 %;
  • «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 11,8%.
Наибольший рост оплаты за 9 месяцев 2022 года по отношению к 9 месяцам 2021 года произошел в следующих отраслях:
  • «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — рост в 2,2 раза или на 54,7 млрд грн;
  • «Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» — рост в 1,4 раза, или на 18 млрд грн;
  • «Финансовая и страховая деятельность» — рост в 1,3 раза или на 12,9 млрд грн;
  • «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — рост в 1,1 раза или на 12,5 млрд гривен.
Уменьшение уплаты за 9 месяцев 2022 года по отношению к 9 месяцам 2021 года произошло в следующих отраслях:
  • «Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство» — на 24,1 %, или на 11 млрд грн;
  • «Перерабатывающая промышленность» — уменьшение на 21,8% или на 33,9 млрд грн;
  • «Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность» — на 15,7%, или на 9,3 млрд гривен.

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По материалам:
Закон і Бізнес
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