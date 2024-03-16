Сколько мировых компаний полностью вышли с российского рынка — исследование KSE
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину только 372 мировые компании полностью вышли из российского рынка.
Об этом говорится в ежемесячном исследовании Kyiv School of Economics.
KSE Institute провел 62-е ежемесячное исследование в рамках проекта SelfSanctions, которое проводится с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
Исследователи собирают информацию об иностранных компаниях, которые работают, ограничивают или прекращают свою деятельность на российском рынке.
Отмечается, что всего 10% компаний, которые есть в базе KSE или 26,4% компаний, получавших доход в россии в 2022 году, полностью покинули бизнес в россии. Еще около 32,5% заявляют о намерении выйти с их рынка.
В прошлом месяце в рф был полностью ликвидирован бизнес компании Inditex, владеющей брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius.
Также с российского рынка вышла компания IKEA, которая продала там свой бизнес.
Сколько компаний до сих пор работают в россии
До этого времени 2150 международных компаний до сих пор работают и не собираются покидать российский рынок. Это 57,5% компаний, которые есть в базе KSE.
Если с начала российского вторжения процент компаний, сворачивающих бизнес в россии, резко возрастал до середины апреля 2022 г., то в течение последних 18 месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется.
По данным исследования, периодически фиксируют рост количества компаний, продолжающих работать на рынке рф.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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