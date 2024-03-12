Китай поддерживает рф экономически и наращивает торговлю с ней — разведслужбы США — Finance.ua
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Китай поддерживает рф экономически и наращивает торговлю с ней — разведслужбы США

Мир
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Китай оказывает экономическую и безопасностную помощь россии на фоне ее войны в Украине, поддерживая промышленную базу страны-агрессора, а также создает угрозы влияния на выборы в США в 2024 году. Также остаются ожидания потенциальной агрессии против Тайваня со стороны КНР.
Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.
В обнародованном отчете разведывательных служб США говорится, что Китай оказывает экономическую и безопасностную помощь россии, когда она ведет войну в Украине, поддерживая промышленную базу страны-агрессора.
Также разведчики предупреждают, что Китай может использовать технологии, чтобы попытаться повлиять на выборы в этом году в США.
Разведывательные службы США обнаружили ряд угроз и отметили в отчете, что США сталкивается со «все более хрупким мировым порядком».
Директор национальной разведки Аврил Хейнс в своем выступлении в сенатском комитете по разведке призвала законодателей одобрить увеличение военной помощи Украине.
По словам Хейнс, «трудно представить, как Украина» сможет удержать отвоеванные у россии территории без дополнительной помощи со стороны Вашингтона.
По материалам:
УНН
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