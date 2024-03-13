В Эстонии начинают наказывать за авто с номерами рф: грозит штраф 400 евро — Finance.ua

В Эстонии начинают наказывать за авто с номерами рф: грозит штраф 400 евро Сегодня 10:45 — Мир

В Эстонии начинают наказывать за авто с номерами рф: грозит штраф 400 евро

Эстония требует от владельцев автомобилей с российскими номерами перерегистрировать транспортное средство не позднее среды, 13 марта, в противном случае им грозит штраф в размере до 400 евро.

Об этом сообщает эстонский общественный вещатель ERR.

Требование перерегистрации — это следствие запрета на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами, который вступил в силу 13 сентября прошлого года с шестимесячным переходным периодом.

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«Сотрудники полиции будут следить за автомобилями с российскими номерами во время проверок дорожного движения, а отказ от перерегистрации — это правонарушение, за которое предусмотрен штраф до 100 штрафных единиц или 400 евро», — заявил представитель Департамента полиции и погранохраны Андрес Кирсинг.

Он пояснил, что отсутствие регистрации является нарушением статьи 203 Закона о дорожном движении, которая касается управления транспортным средством или внедорожником, который не зарегистрирован или не перерегистрирован.

Согласно данным Департамента транспорта, в прошлом году в дорожном реестре Эстонии впервые было зарегистрировано 83 транспортных средства российского происхождения. За первые два месяца этого года в Эстонии зарегистрировано еще 13 транспортных средств с российскими номерами.

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Больше всего перерегистраций — 14 — произошло в июне, тогда как в январе в Эстонии было зарегистрировано 12 транспортных средств из россии, а в феврале и мае — по 10. В июле и августе в Эстонии было зарегистрировано только пять автомобилей российского происхождения.

Наибольшее количество зарегистрированных в прошлом году российских транспортных средств — восемь — были автомобилями, изготовленными в 2014 и 2015 годах, три — 2023 года выпуска, но было также десять автомобилей, изготовленных до 1981 года.

Среди марок автомобилей было десять Mercedes-Benz, семь BMW, по пять Volvo и ВАЗ, по четыре Ford и ГАЗ.

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Економічна Правда По материалам:

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