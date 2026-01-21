Сколько людей выехало из Киева в январе
Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии The Times заявил, что в январе из столицы выехали 600 тысяч человек.
«В этом месяце 600 000 человек уже покинули столицу, где проживают более 3 миллионов жителей», — сообщил Кличко.
Подразумевается, что по биллинговым данным, сейчас на 600 тысяч меньше телефонов «ночуют» в городе.
«Отсюда цифра, которую озвучил мэр. Так, например, считали, сколько оставалось людей в городе в начале войны (800 тысяч было). Кто-то воспользовался советами и кому было куда, поехали — за город, к друзьям. Плюс каникулы сейчас продлили. Также студенты на онлайне, и часть из них разъехалась, кто не киевские», — отметили в пресс-службе Кличко.
Напомним, в результате атаки на столицу без тепла остались 5635 многоэтажек.
И хотя специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками завершили ремонтные работы, пока водопроводные объекты города работают в нормальном режиме. Но напомнили жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии.
