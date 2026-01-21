Водопостачання столиці відновлено в повному обсязі, але є нюанси Сьогодні 10:43 — Енергетика

Воду в кранах відновили

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками завершили ремонтні роботи, і наразі водопровідні об’єкти міста працюють в нормальному режимі.

Про це повідомили в Київводоканалі.

Деталі

Але нагадали мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії.

Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена.

Вчора у Київводоканалі повідомили , де в столиці найскладніша ситуація.

Водночас Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання, йдеться у повідомленні МАГАТЕ, в якому жодним словом не згадується рф.

Кілька українських електричних підстанцій, які мають ключове значення для забезпечення ядерної безпеки, пошкоджені внаслідок російських ударів. Про це повідомило МАГАТЕ у вівторок, 20 січня.

