Сколько легковых электромобилей зарегистрировано в Украине, и в каких областях их больше всего — данные МВД Сегодня 20:01 — Личные финансы

Сколько легковых электромобилей зарегистрировано в Украине, и в каких областях их больше всего — данные МВД

По состоянию на 1 мая в Украине зарегистрировано 53786 легковых электромобилей.

Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

«Переход к электромобилям происходит на наших глазах. Даже несмотря на проблемы с электроэнергией, которые возникали во время массированных обстрелов оккупантами наших энергосистем, эти авто пользовались ощутимым спросом. Всего на 1 мая в Украине зарегистрировано 53 786 легковых электрокаров», — говорится в сообщении.

В каких областях больше всего электрокаров

Больше всего легковых электромобилей в Киеве — 10 282, Одесской области — 5489, Днепре — 4795, Львовской области — 4491, Киевской области — 3991.

«В пользу этих авто играют не только скорость, почти бесшумность, но и низкие налоги. Потому что при покупке автомобилей на аккумуляторных источниках питания не нужно платить сбор в Пенсионный фонд», — напоминают в МВД.

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Для экологичных автомобилей в сервисных центрах МВД предусмотрены номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями.

Следует отметить, что такие номерные знаки могут быть установлены только на так называемый «чистый» экомобиль, то есть питающийся исключительно электроэнергией. Транспортные средства гибридного типа в эту категорию не попадают.

Справка Finance.ua:

по прогнозу Международного энергетического агентства, почти каждый пятый автомобиль, проданный в мире в этом году, будет электромобилем — продажи электромобилей в мире впервые превысили отметку в 10 миллионов;

в течение марта украинский автопарк пополнили 1908 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания.

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