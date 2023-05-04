Сколько легковых электромобилей зарегистрировано в Украине, и в каких областях их больше всего — данные МВД
По состоянию на 1 мая в Украине зарегистрировано 53786 легковых электромобилей.
Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.
«Переход к электромобилям происходит на наших глазах. Даже несмотря на проблемы с электроэнергией, которые возникали во время массированных обстрелов оккупантами наших энергосистем, эти авто пользовались ощутимым спросом. Всего на 1 мая в Украине зарегистрировано 53 786 легковых электрокаров», — говорится в сообщении.
В каких областях больше всего электрокаров
Больше всего легковых электромобилей в Киеве — 10 282, Одесской области — 5489, Днепре — 4795, Львовской области — 4491, Киевской области — 3991.
«В пользу этих авто играют не только скорость, почти бесшумность, но и низкие налоги. Потому что при покупке автомобилей на аккумуляторных источниках питания не нужно платить сбор в Пенсионный фонд», — напоминают в МВД.
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Для экологичных автомобилей в сервисных центрах МВД предусмотрены номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями.
Следует отметить, что такие номерные знаки могут быть установлены только на так называемый «чистый» экомобиль, то есть питающийся исключительно электроэнергией. Транспортные средства гибридного типа в эту категорию не попадают.
Справка Finance.ua:
- по прогнозу Международного энергетического агентства, почти каждый пятый автомобиль, проданный в мире в этом году, будет электромобилем — продажи электромобилей в мире впервые превысили отметку в 10 миллионов;
- в течение марта украинский автопарк пополнили 1908 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания.
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