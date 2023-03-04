Названы лучшие электромобили современности — Finance.ua

Названы лучшие электромобили современности
Американская аналитическая компания JD Power составила рейтинг электромобилей, которыми наиболее довольны владельцы.
Специалисты компании опросили пользователей электрокаров различных марок и моделей, которые оценили их по таким критериям как комфорт, плавность хода, уровень шума, емкость багажника, качество электроники, запас хода, а также общее впечатление от вождения и соответствие цены и качества.
Чтобы рейтинг был максимально справедливым, электромобили премиум-класса вынесли в отдельный список.
Лидером по уровню удовлетворенности среди электрокаров премиум-класса стал пикап Rivian R1T, получивший 794 балла.
Он сместил на второе место прошлогоднего победителя — Tesla Model 3, набравшего всего 759 баллов.
Замыкает тройку лидеров Tesla Model Y с 754 баллами.
Четвертое и пятое место разделили между собой Audi e-tron и Polestar 2, получившие 735 и 724 балла соответственно.
ТОП-10 электромобилей по мнению владельцев:
- MINI Cooper Electric — 782 балла;
- Kia EV6 — 762 балла;
- Ford Mustang Mach-E — 742 балла;
- Hyundai IONIQ 5 — 738 баллов;
- Volkswagen ID.4 — 735 баллов;
- Kia Niro EV — 733 балла;
- Ford F-150 Lightning — 723 балла;
- Chevrolet Bolt EUV — 716 баллов;
- Chevrolet Bolt EV — 711 баллов;
- Nissan Leaf — 698 баллов.
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