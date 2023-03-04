Названы лучшие электромобили современности — Finance.ua

Названы лучшие электромобили современности Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

Названы лучшие электромобили современности

Американская аналитическая компания JD Power составила рейтинг электромобилей, которыми наиболее довольны владельцы.

Специалисты компании опросили пользователей электрокаров различных марок и моделей, которые оценили их по таким критериям как комфорт, плавность хода, уровень шума, емкость багажника, качество электроники, запас хода, а также общее впечатление от вождения и соответствие цены и качества.

Чтобы рейтинг был максимально справедливым, электромобили премиум-класса вынесли в отдельный список.

Лидером по уровню удовлетворенности среди электрокаров премиум-класса стал пикап Rivian R1T, получивший 794 балла.

Он сместил на второе место прошлогоднего победителя — Tesla Model 3, набравшего всего 759 баллов.

Замыкает тройку лидеров Tesla Model Y с 754 баллами.

Четвертое и пятое место разделили между собой Audi e-tron и Polestar 2, получившие 735 и 724 балла соответственно.

ТОП-10 электромобилей по мнению владельцев:

MINI Cooper Electric — 782 балла;

Kia EV6 — 762 балла;

Ford Mustang Mach-E — 742 балла;

Hyundai IONIQ 5 — 738 баллов;

Volkswagen ID.4 — 735 баллов;

Kia Niro EV — 733 балла;

Ford F-150 Lightning — 723 балла;

Chevrolet Bolt EUV — 716 баллов;

Chevrolet Bolt EV — 711 баллов;

Nissan Leaf — 698 баллов.

Не важно, авто у вас с бензиновым двигателем, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.